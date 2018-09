Un estrepitoso fracaso del gobierno nacional

Argentina atraviesa una crisis profunda, grave. Muy profunda y muy grave. Como siempre los más perjudicados van a ser los más humildes. Fueron años de decadencia y de mediocridad. Hay un gobierno nacional incapaz, errático y confundido; con objetivos vacíos de contenido y contrapuestos. Sus decisiones y sus acciones vinieron a agravar lo que juraron cambiar. Lo más llamativo es que fallaron donde se suponía que estaban sus fortalezas. No supieron, no quisieron, no pudieron. Fracasaron. Y queda pendiente una buena aclaración de los verdaderos objetivos. Son asignaturas que deben saldar la política, la justicia, la historia.

Resulta casi ocioso describir la situación actual. Dejando de lado lo cambiario, lo financiero, la inflación y otras pestes, esperan a la Argentina muchos meses de una brutal recesión con profundo deterioro del salario real. Más allá de desconocimientos y muy gruesos errores, la actual conducción de la economía nacional se pretende monetarista: “La política fiscal activa es un error, el Estado no debe intervenir en la economía". "La cantidad de dinero que circula en una economía es determinante para su evolución". “Nada de que el Estado intente equilibrar los mercados, por lo general su intervención empeora las cosas”. “Lo único importante que debe hacer el Estado es proveer la cantidad de dinero que requiere el sistema en cada momento”. Estos preceptos que ignoran la industria, la producción, el consumo, el mercado interno, fueron pésimamente aplicados. Pero, ¿qué pasó para llegar a esta crisis?: “El programa original fracasó, nadie se puede ofender por eso. El primer acuerdo con el FMI también fracasó. Se hicieron muchas cosas mal, como unificar de entrada el mercado cambiario o tomar deuda para financiar alegremente el déficit”. Textual de quienes fueron, o son, o serán funcionarios amigos del gobierno.

Con una sensatez dignó, a de los mayores elogios el gobernador de San Luis decidió, en su momento, no firmar el incalificable Pacto Fiscal. Todo un acierto no hacerlo. Hoy San Luis debe generar medidas para “cuidar” a su gente. Es muy difícil, muchas de las variables intervinientes no las maneja ni las controla. Sin embargo, con mucha inteligencia está trabajando sobre las alternativas posibles, sin perder tiempo en obstáculos o restricciones. Todo un ejemplo de lucidez.

Un tercio (7%) del incremento salarial de 2018 (21%) que se iba a pagar a todos los agentes de la administración pública con los haberes de octubre, se cobrará este mes por planilla complementaria. Se abrirá la cláusula "gatillo" para acompañar el incremento en los sueldos con la inflación, que se pronostica cerca del 45%. Entender la crisis, estar sobre los problemas.

Por otra parte, se ofrecerán un crédito de 50 mil pesos a los pequeños comerciantes y Pymes cuyas facturaciones anuales sean de hasta tres millones de pesos. Esto alcanza a cinco mil emprendimientos: 2.600 de San Luis, 1.600 de Villa Mercedes y 1.200 del interior. Habrá dos o tres meses de gracia y se pagará en cuotas fijas. Obviamente, en la moneda de curso legal: el peso.

“Nuestro laboratorio cubre casi todas las patologías. Con nuestro Plan de Salud vamos a producir remedios a un precio más bajo que los laboratorios y los importes de las farmacias. Vamos a suplir lo que PAMI San Luis no puede ofrecerle a sus afiliados por los recortes de las prestaciones”. Vale la pena el textual para llevar alivio a tantas familias.

Son medidas de estricta justicia social, portadoras de esperanza. Son expresiones de un gobierno provincial atento a una realidad durísima, que están manifestando un Estado presente frente a la crisis. Gobernantes serios, sensibles, capaces de proteger al pueblo de San Luis.