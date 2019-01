La Zimbabwe celebra 30 años en San Luis

Pioneros del reggae en español, La Zimbabwe continúa en movimiento y para sus seguidores puntanos, esta noche la estación para rememorar aquellas inolvidables canciones será en La Higuera, después de la medianoche. “Volver a San Luis con la Zimbabwe es emocionante, una gran satisfacción”, anticipó Marcelo “Chelo” Delgado, histórico cantante del combo, que supo pisar los escenarios locales como solista. Hoy retorna con su primer amor.

-¿Sienten que hay ciudades que los esperan?

-Sí, la historia musical de la Zimbabwe es muy gratificante. Vamos con 30 años de tocar reggae, y además de los temas conocidos, también con un disco nuevo, entonces tenemos expectativas muy fuertes por volver a encontrarnos con el público puntano que siempre nos recibió muy bien.

-Los seguidores son fieles de manera nostálgica, por la época que vivió ¿y a la vez se renueva con las nuevas generaciones?

-Con el público tenemos diferentes etapas de conexión. Obviamente hay mucha gente que nos conoce desde los comienzos, allá por el 88 cuando sacamos nuestro primer disco, y hay muchos seguidores que nos piden los temas de los dos discos de esa primera etapa, pero no se puede complacer a todo el mundo, así que tenemos que abarcar un panorama más amplio por toda la historia de la Zimbabwe, en un más de una hora de show, lo cual no es tan fácil, pero lo hacemos con mucho gusto. Y sí, se van renovando, hay generaciones con chicos nuevos que escuchan lo último, o que se familiarizaron con los discos anteriores a través de sus hermanos mayores o sus padres, que por ahí vienen en familia a vernos, así que eso siempre nos da una alegría grande por ser una Zimbabwe transgeneracional, que excede lo que son las modas o las épocas.

-¿Cómo es ver una audiencia con caras jóvenes, que tal vez canten canciones que sonaron cuando eran muy chicos?

-Para nosotros es muy lindo volver a tocar temas de hace mucho tiempo, porque hay muchos músicos nuevos también en la banda, en esta tercera etapa de la Zimbabwe. Para ellos también es una experiencia muy enriquecedora el hecho de conectarse con los primeros discos de la banda, y tratar de tocar lo más fiel posible, y a la gente también, hay chicos que vienen y conocen los temas de los 80 y 90, pibes de 25 años, que vienen a vernos, así que es un intercambio muy bueno a nivel temporal también. Y además el baterista es un pibe que cuando sacamos los primeros discos todavía no había nacido, entonces hay un ida y vuelta dentro de la banda. Me entero de muchas cosas musicales nuevas a través de los pibes nuevos que tocan en el grupo, hay un feedback fuerte no sólo con el público sino internamente en la banda.

-¿Con que se va a encontrar el rockero puntano en este encuentro con la Zimbabwe?

-En San Luis lo que vamos a hacer continuar la celebración de nuestros 30 años haciendo reggae, que los festejamos en septiembre de 2018 en El Roxy de Buenos Aires y ahora salimos a las provincias. Vamos a hacer un pantallazo general de la historia de la Zimbabwe del 88 hasta hoy, con lo nuevo, “Cultivemos la paz” que es el disco que sacamos hace pocos meses atrás. Lo estamos difundiendo así que será un recorrido por toda la historia de la Zimbabwe y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros arriba del escenario y que se arme una fiesta como siempre, así que nos vemos ahí, todos juntos para pasar una linda noche de reggae, un abrazo para todos.

La Zimbabwe celebra 30 años

Viernes 18

Hora: 23:30

Lugar: Salón La Higuera, Avenida España y Lafinur