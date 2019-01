Ángela Torres: "Le guardo rencor a Juan Darthés"

Ángela Torres siempre es una de las artistas más esperadas por los fans en Mar del Plata. La joven cantante y actriz, con su pañuelo verde en su muñeca, brindó un show gratuito en "la feliz", habló de la lucha del feminismo y, en medio de tantas denuncias de mujeres, se refirió a las acusaciones contra Juan Darthés.

"Creo que tiene que haber justicia para las mujeres y hay muchas cosas que tienen que cambiar porque estamos cansadas y enojadas, pero también despiertas y con ganas de luchar. No nos vamos a dar por vencidas. Ojalá que en el caso de Thelma (Fardín) y Juan se haga justicia y las cosas se resuelvan. Obviamente el daño está hecho, es algo irreparable, pero de alguna manera esto ayuda a que las cosas tengan un orden y un centro un poco más coherente", expresó.

Al ser consultada sobre cómo fue trabajar con Darthés en "Simona", cuando Calu Rivero y otras actrices lo denunciaron por acoso, la artista contestó: "Decidí guardarme un poco apenas sucedió porque cuando hay tanta gente hablando y opinando está bueno llamarse a silencio. Sí acompañé. El día que Thelma habló la acompañé, la energía que se sentía ahí era increíble. Estábamos muy nerviosas protegiéndola a ella, fue algo único. Me gustó apoyar y estar ahí haciendo el aguante, seguir mis convicciones y luchar por nuestros derechos".

Además afirmó: "no me sorprendió la acusación… No por cómo fue conmigo y la relación que tuvimos, pero siempre le creí a Calu. Mi posición estaba clara y siempre fui a las marchas, me ponía el pañuelo…". Respecto a si le guarda "rencor" al actor, aseguró que si.

"Por lo que le hizo a las mujeres. Creo que tiene que haber justicia. En lo personal fue un trabajo re duro (trabajar en Simona con él), pero esas cosas después traen un montón de crecimiento y entendés un montón de cosas. Fue difícil entender eso porque soy muy impulsiva y apasionada, pero como cabeza del equipo tenía que mantener la calma. Ahora que terminamos me siento un poco más libre a la hora de hablar y expresarme", explicó y agregó: “No me sorprendió la acusación contra Juan Darthés”, concluyó.