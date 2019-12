Baldoni: "Este título significa lograr el objetivo que puse"

“Creo que puedo retirarme tranquilo, siempre soñé con este momento deportivo que hoy estoy viviendo. Este título significa haber logrado el objetivo que me puse. De todas maneras, soy consciente que aún me quedan varios años arriba del auto". Sincero como siempre, Miguel Baldoni comenzó a desmenuzar lo que fue la consecución del título de campeón argentino de rally.

El camino a la gloria lo tuvo siempre al puntano como protagonista. La temporada comenzó con el Rally de Toledo: en el debut absoluto dentro del equipo Tango, fue cuarto. Luego vino Tucumán y el primer podio: fue tercero. En el Rally de Argentina, por la tercera fecha, fue segundo. El mismo puesto que obtuvo en Esquel por la cuarta jornada. A la quinta, con Goya como escenario, Baldoni no fue por problemas personales.

"Creo que hicimos un campeonato inteligente, pero en todos los aspectos. No cometimos los errores que en otros años nos habían costado caro. Aunque fundamentalmente tuve un auto confiable, no sé si el más veloz, pero 100% confiable y no es poco. Las primeras carreras sumamos en todas, hasta Goya que no fui, pero la pude descartar. El problema ahí fue la victoria de Marcos Ligato, que complicó el panorama", relató.

La segunda mitad del año sería más intensa que la primera.

En Catamarca, por el sexto capítulo, Baldoni tuvo una gran remontada y finalizó cuarto.

En Neuquén llegó el primer triunfo del año para Baldoni. Muy sólido tras ganar 5 tramos de 13.

"Creo que esa carrera nos dio el impulso que necesitábamos. Además Ligato no sumó y me puse a tiro en el campeonato. Fue increíble", sintetizó.

Sin estar en el calendario (por esas cosas que tiene el automovilismo de imprevisible) San Luis, ante la caída de Chaco como sede, organizó la octava fecha del año. De local Miguel es casi invencible y festejó ante su gente. En su casa ganó cinco veces en siete presentaciones.

"Qué puedo decir de correr en mi casa. Siempre es un placer y este año llegó en el momento justo. Plena definición y encima la suerte estuvo de mi lado. Venía muy bien y rompí el turbo, pero luego Ligato penalizó y finalmente el triunfo quedó en mi poder. Esas cosas siempre me pasaban en contra y nunca a mi favor, hasta este año. Fue otra señal para darme cuenta de que estaba para cosas importantes", contó el ‘Coyote Puntano’, que en el Rally de San Luis sumó su segunda victoria consecutiva y pasó a liderar la tabla general.

Entre Ríos fue la penúltima fecha y las cosas quedaron muy parejas tras la victoria de Ligato y el segundo puesto de Baldoni.

"Venía para ganar, desconté muchos segundos y cuando quedé a tiro, falló el turbo y llegué de casualidad al final. Terminé con el auto en llamas. Ahí me pasó Ligato en la general, pero no por muchos puntos. Sabía que todo se resumía al Gran Premio", detalló Miguel.

El final quedó supeditado a un mano a mano: quien hiciera mejor las cosas en la última fecha sería el campeón.

El dato no menor fue que los caminos elegidos para el Rally Coronación fueron los de Carlos Paz, el patio de la casa de Ligato.

"El desafío fue doble este fin de semana. En la previa solo pensaba que tenía que ganar y de visitante. A pesar de todo nunca bajé los brazos, tenía que andar rápido y dejar que las cosas fluyan y salió todo muy bien. Completé los primeros tramos a un buen ritmo y sacándole ventaja a Ligato, eso me dio mucha tranquilidad para encarar el segundo día de carrera. Finalmente se me dio", cerró Baldoni, que así rompió un dominio cordobés de 13 años dentro del rally argentino.

El futuro es incierto, por ahora el puntano piensa en disfrutar su momento de gloria: "Tengo muchos proyectos en mente. Está la posibilidad de correr con un Citroën el año que viene, pero tendría que dejar el Rally Argentino y la idea es cuidar el '1'. También veo con buenos ojos volver al Rally Cross, pero la verdad es que ahora tengo la cabeza en la copa que gané este fin de semana", cerró.

La ficha del campeón

Si no era piloto, pateaba la pelota

Miguel Baldoni nació el 13 de octubre de 1987, tiene 32 años y está casado con Esperanza Ordóñez. Tienen tres hijos: María Francisca, Belisario Miguel y Gregorio.

En el automovilismo debutó en las picadas, pasó por el karting y el Rally Provincial antes de llegar al Rally Argentino.

Cuando era niño fue a probarse a Independiente de Avellaneda y quedó, aunque luego de unos meses regresó a San Luis y encontró su verdadera pasión en los fierros.