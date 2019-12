Los atletas sanluiseños coparon "La Paz Corre"

Una enorme legión de corredores de toda la provincia de San Luis viajaron el último sábado al este mendocino para ser parte de la 6ª edición de la Maratón Nocturna 10K "La Paz Corre", que tuvo como ganadores al mendocino Ignacio Erario en caballeros y la alvearense Lorena Cuello en damas.

Más de doscientos atletas de San Luis capital, Villa Mercedes y Tilisarao fueron parte de los 10K competitivos, pero también hubo representantes en los 3K recreativos. Fue tanta la participación, que la organización llevó a cabo la entrega de kits también en San Luis.

En caballeros, quien se destacó fue Walter Páez, que finalizó quinto a 2m12s del ganador. "Estoy bien, pero me falta un poco de ese ritmo ágil para poder correr a los de punta en este tipo de carreras. Terminé conforme porque dejé todo y no me guardé nada. Quería estar entre los cinco mejores y lo logré”, dijo tras la carrera el oriundo de San Francisco del Monte de Oro. Quienes también lograron acceder al Top 10 de la general masculina fueron Pedro Barroso (33m00s) y Fabián Saravia (34m47s), 6º y 9º respectivamente.

En damas, dos corredoras de Los Linces subieron al podio general: Luisa Páez fue tercera a 2m19s de la vencedora y Marisol Chávez terminó quinta, a 3m13s. "Vengo de carreras largas, recién estoy retornando a los 10K, así que muy conforme con el resultado. Las dos primeras salieron a un ritmo muy alto, a 3m45s, aproximadamente. Tras el primer kilómetro me quedé en 4m, que era el paso en donde yo tenía que correr", contó Luisa.

Hubo otra competidora de San Luis en el Top 10: Roxana Amieva (41m35s) concluyó 10ª.

top 5 de la general

Gral. Nombre Tiempo

CABALLEROS

1º) Ignacio Erario (Mza.) 30m45s

2º) Gustavo Frencia (La Rioja) 31m46s

3º) Enzo Pavón (Las Heras) 31m58s

4º) Juan Fernández (S. Rafael) 32m47s

5º) Walter Páez (San Luis) 32m57s

DAMAS

1ª) Lorena Cuello (Gral. Alvear) 37m45s

2ª) Mariana Córdoba (V. Dolores) 39m37s

3ª) Luisa Páez (San Luis) 40m04s

4ª) Paula Narváez (San Rafael) 40m29s

5ª) Marisol Chávez (San Luis) 40m58s