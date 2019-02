River no pudo con Banfield en el sur

River Plate dejó pasar una gran oportunidad de ubicarse en las primeras posiciones de la Superliga ante un Banfield enchufado, luego del empate 1 a 1 por la fecha 19.

Agustín Fontana, en posición fuera de juego, abrió el marcador para Banfield, y Lucas Pratto señaló el empate de River, después de haber marrado un penal que contuvo el arquero Mauricio Arboleda, pero capitalizó el rebote.

El encuentro se jugó en el estadio Florencio Sola con público visitante y sufrió una demora de 20 minutos en la primera parte por un desperfecto en el grupo electrógeno.

El juego intenso de los chicos de Banfield prevalecieron en el primer tiempo ante un River incómodo, que esta vez sufrió en demasía las ausencias de Enzo Pérez, Exequiel Palacios (lesionados) y Leonardo Ponzio.

Las combinaciones de Juan Álvarez y Luciano Gómez, más la proyección de Claudio Bravo, fueron las armas del equipo de Hernán Crespo que presionó al rival en todo momento.

Armani, que solo tuvo una reacción fallida en el gol de Fontana, resultó vital para River en el primer tiempo con buenas intervenciones.

River nunca encontró juego. Tanto Quintero como Ignacio Fernández, quien fue reemplazado por Mayada, estuvieron sin contacto fluido con la pelota a raíz de la labor incansable de Banfield en la presión y recuperación, que prosiguió luego de la reanudación del partido cuando se restableció la luz en la cancha.

El colombiano, autor de goles brillantes ante Racing Club y Rosario Central, sólo aportó pinceladas y su situación más clara se generó en el segundo tiempo con el tiro libre que ejecutó y encontró las manos del arquero Mauricio Arboleda (16m).

Banfield se topó con el gol en una jugada que River no supo defender tras una pelota detenida. Fontana definió fuera de juego, pero los árbitros no lo registraron.

River salió a buscar el empate y en su primera reacción casi lo tuvo con una definición de Quintero que se fue por encima del travesaño (14m) luego de la jugada generada por De La Cruz y Matías Suárez en su primer partido como titular en River.

El ingreso de Pratto por un errático Rafael Borré le dio más potencia a River en ataque que encontró en la falta de Bravo a Suárez el penal que desperdició el ex Vélez, pero luego aprovechó en el rebote de Arboleda.

Banfield sintió el cansancio en el final, River lo apuró, pero no le alcanzó y de esa manera, la igualdad fue justa.

El equipo de Gallardo, que acumula dos empates seguidos, alcanzó los 30 puntos y quedó a dos del cuarto puesto que reparte la última plaza para la clasificación para la Copa Libertadores de América 2020.

Banfield, que sigue sin ganar con Crespo como entrenador (tres empates y una derrota), se fue aplaudido con un equipo formado ciento por ciento con jugadores del club entre nombres de experiencia y juveniles.