Netflix lanzó el tráiler de la “biopic” de Mötley Crüe

La plataforma Netflix lanzó ayer el primer anticipo de “The Dirt”, la biopic del grupo de rock Mötley Crüe, cuyo estreno está previsto para el próximo 22 de marzo.

Según este anticipo, la película hace hincapié en el alocado estilo de vida de los integrantes del popular grupo de Los Ángeles, con escenas en donde se pueden ver las andanzas sexuales del baterista Tommy Lee y la sobredosis de heroína que sufrió el bajista Nikki Sixx.

También se recuerda el trágico accidente de auto del vocalista Vince Neil, en el que murió el baterista de Hanoi Rocks, Nicholas Razzle Dingley, entre otros incidentes.

Algunos de los actores que participan en la biopic son Machine Gun Kelly, en el rol de Tommy Lee; Iwan Rheon, como Mick Mars; y David Costabile, como el mánager Doc McGhee.

"He sido mánager de Scorpions, Bon Jovi, Skid Row y Kiss, pero nunca me había enfrentado a lo que Mötley Crüe me hicieron pasar", recita el personaje de McGhee en un pasaje del trailer, en lo que resulta una verdadera definición de lo que se verá en esta película.

Télam