Una ex actriz porno enseñó las claves para tener un buen sexo

Duró dos años en la industria porno, después se cansó del ambiente y se retiró en 2016. Mia Khalifa posee uno de los rostros más reconocibles del género. Ahora con 24 años volvió a la notoriedad al dar las claves para tener un buen sexo, que se viralizó por todas las redes.

Khalifa es una estrella del porno, aunque su familia, oriunda del Líbano, la rechazó por su actividad. Ella nunca arrugó a pesar de las numerosas amenazas de muerte por parte de extremistas islámicos.

En la revista Men's Health difundió aquellos consejos que garantizan el placer femenino a la hora de tener sexo.

"El punto G está en la pared superior de la vagina, a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino. Deberías notar una superficie algo más áspera, como la de una nuez. Necesitarás experimentar para encontrarlo. En mi caso, suelo alcanzar el orgasmo de forma externa, no tanto en el acto sexual en sí, sino a través de la estimulación del clítoris más que del punto G. Pero cada chica es diferente", soltó sin complejos.

Continuó: "La excitación y el disfrute depende de cada mujer. La mayoría solo necesita una buena previa para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo. No se trata solo de encontrar el punto G, sino de besarse, tomarse su tiempo y ser sensible (o brusco, dependiendo de lo que le guste)", explicó Khalifa, al mismo tiempo que describió cómo saber si el hombre está actuando bien: "Mírala, escúchala, siéntela. No le preguntes todo el tiempo si 'aquello' está bien".

Cuestión de talla

"El tamaño no importa, en absoluto. El mejor sexo que he tenido no ha sido con el hombre más dotado ni de lejos. Todo se reduce a la manera en que tratas a tu pareja y lo que sientes por ella. El clímax depende -en mi caso- más de cómo me siento con la otra persona que cualquier otra cosa. Ignoro si a la mayoría de mujeres les pasa eso. No estoy diciendo que no exista un pene demasiado pequeño. Pero si tienes el resto, ella mirará más allá del tamaño. Lo importante es la confianza", sostuvo.

Duración

"El buen sexo debe durar entre 5 y 7 minutos. Algo más apasionado suele ser de 10 a 15. No me gustan las sesiones interminables de una hora. Me irrito y me canso. Si dura tanto, tal vez convendría preguntarse si algo no funciona bien ahí".