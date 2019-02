Diversión ilimitada: un centro terapéutico le hace frente al calor

durante las vacaciones, la diversión no conoce de limitaciones y los chicos aprovechan a lo máximo. En "Tierra de Sol", el centro educativo, terapéutico y educativo que recibe a personas con discapacidad, abrieron las puertas para que los niños y jóvenes que asisten anualmente puedan disfrutar de una colonia de vacaciones. Durante unas cinco horas realizan juegos, nadan y adquieren un sinfín de conocimientos.



La vicedirectora de la institución, Mikaela Rasso, contó que la colonia se extiende durante todo febrero, y que funciona de lunes a viernes.



"Hacemos actividades principalmente recreativas. Los martes y jueves asistimos a la pileta de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), donde realizan circuitos en el agua. Allí los acompañan el profesor de educación física y las kinesiólogas. Además hacemos salidas o, dependiendo el clima, nos quedamos en el edificio", señaló.



La colonia comenzó el lunes. Para darles la bienvenida a los diez primeros alumnos, el equipo de "Tierra de Sol" preparó una clase especial en la que los alumnos aprendieron a hacer paletas frutales. "Ellos se encargaron de pelar las frutas, y con ayuda nuestra, las cortaron, le pusieron chocolates y dulce de leche. Estaban muy entusiasmados. Luego pasamos a las aulas en donde jugamos con pelotas. La idea es que puedan estar todo el tiempo en movimiento", contó Rocío De la Vega, encargada de una de las salas educativas. "Además -añadió- como tenemos dos días de pileta, aprendimos cosas relacionadas al agua, como por ejemplo: los tipos de peces. Les encanta venir, lo disfrutan mucho", dijo la encargada.



Rasso señaló que en el transcurso del mes se irán sumando más chicos, ya que dependen de una autorización de la obra social de cada uno.



Con respecto al cronograma de tareas, la vicedirectora señaló: "Tratamos de que todas las propuestas sean siempre recreativas, pero que además motiven sus habilidades funcionales. En el caso de la cocina, lo que se plantea es que puedan desarrollar toda su autonomía: los que pueden cortar, cortan, otros lavan y así".



A su vez, indicó que la colonia de verano es una instancia que refuerza los lazos entre los alumnos y las "seños" que trabajan con ellos durante todo el año. "Cada ciclo lectivo, los chicos cambian de 'seños', entonces es una buena oportunidad para que se vayan conociendo con el grupo, es una linda experiencia", explicó.



"La colonia es muy esperada por todos. Las clases en el centro terapéutico finalizan a mediados de diciembre y hasta marzo no tenemos actividad. Por eso es una forma de motivarlos. En enero cuando nos comunicamos con los tutores de los asistentes para saber si cuentan con el permiso de su obra social para asistir a la colonia, nos cuentan que los chicos no ven la hora de venir a pasar las vacaciones. Eso nos pone muy contentos", reflexionó Rasso.



"Tierra de Sol" es una de las tantas instituciones de la ciudad que se dedica a integrar a personas con discapacidad, pero además es una de las pocas que ofrece un espacio recreativo durante el verano.



Durante el ciclo lectivo los asistentes toman clases en grupos que están divididos por edad. Cursan talleres de pedagogía de arte, música y cocina, entre otras ofertas educativas. También cuentan con un asistente terapéutico muy peculiar y especial: "Ficha", un labrador color chocolate que se sumó al staff hace poco más de un año.