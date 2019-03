El Ensamble Universitario celebra dos décadas de vida

Un salto en el tiempo. La mantención de una calidad que se conoció hace dos décadas. Esas son algunas de las cosas que plantea el regreso del Ensamble Universitario, un grupo conformado por alumnos de la primera promoción de la carrera de Producción Musical de la Universidad Nacional de San Luis, que tuvo su momento de reconocimiento en la provincia. Esta noche el grupo volverá al vivo con “20 años no es nada”, un show que contiene el repertorio de su único disco, “La auténtica nube” y que comenzará a las 22 en el auditorio Mauricio López.



La banda instrumental fue formada a fines de los ’90 y el retorno se produce en el mismo lugar que los vio nacer con todos los miembros iniciales, algunos músicos que se acercaron después y artistas invitados.



Casi todos los integrantes originales participarán del reencuentro. Cuando comenzaron, en sus filas estaban el pianista Gustavo Becerra, el tecladista Daniel Milone, Mauricio “Bruja” Mariojouls al bajo, los guitarristas Hernán “Polaco” Tarasconi y Raúl Olguín, el baterista José Severini y los bronces de Martín Pérez en saxo y David Cipriani en trompeta.



Luego se agregaron el percusionista Marcelo Herrera, Fabio González en saxo alto y el guitarrista Marcelo Maldonado (que fue asistente de escenario cuando ejercía la primera formación), y varias presencias ocasionales en algunos shows. Con el tiempo, todos los integrantes consiguieron hacer sus carreras solistas o en grupos de la provincia.



El profesor a cargo era Ricardo Marino (actual director del coro universitario), quien gestionó todo lo necesario para que se formara el Ensamble y registraran la obra en soporte físico en un estudio mendocino. Los arreglos siempre fueron propios del Ensamble.



“El conjunto nació a través de la inquietud de los profesores de producción musical, que lanzaron un proyecto donde todos los alumnos íbamos a hacer escuchados. De esa selección tuvimos la suerte de formar parte”, aseveró Severini, en una mesa de bar, café de por medio, con algunos compañeros a su lado.



“Hacer esto dos décadas después es saber que aún uno está vivo. Estoy agradecido con la trompeta, con el piano y con la producción musical”, aseguró Cipriani, contento con el reencuentro “de mi gente querida, mis compañeros de la facu”.



El trompetista guarda fotos, archivos y audios de los primeros encuentros. “Es una mirada al espejo porque son muy personales las sensaciones. Cada uno de nosotros lo vivió de una forma muy particular, pero a todos nos marcó en nuestra trayectoria musical”, agregó David.



Para Pérez, en el entorno, “hay mucha emoción y alegría con nuestro regreso, más allá de lo que pase en el show”. El saxofonista sintió la magia en la sala de ensayo como si no hubiera pasado el tiempo.



“Disfrutamos todo a full, no queremos esperar 20 años más para volver a tocar, sería fantástico que pasara algo más y continuemos”, agregó emocionado Cipriani. “Ensayamos en el mismo lugar donde comenzó todo y está tal cual, intacto, son sensaciones únicas y hermosas”.



En el repertorio que repasaron en tres ensayos (uno cada día desde el martes), el Ensamble volverá a interpretar la selección de temas de Henry Mancini -una mixtura exquisita con melodías de varias canciones- y clásicos de referentes de distintos géneros, como Herbie Hancock, Kenny G y Astor Piazzolla, entre otras.



El encuentro nostálgico con visos de emociones vintage será hoy a las 22 en el auditorio Mauricio López de la UNSL. Las entradas anticipadas se consiguen en Extensión Universitaria y La Tienda a 150 pesos. En taquilla cuestan 200.

"Veinte años no es nada"

Ensamble universitario

Día: viernes 15

Hora: 22

Lugar: Auditorio Mauricio López, UNSL

Entrada: 200 pesos