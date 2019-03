El arte frente al caos

A poco menos de diez días de la fecha clave de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y cuando aún no se conoce el desenlace del “divorcio”, diferentes artistas reflexionan en Londres y Madrid sobre el significado del Brexit y sus consecuencias. El arte como forma de interpretar el caos.

En Londres, la exposición “Take Back Control” (recuperar el control) muestra decenas de obras de arte expuestas junto a titulares de periódicos que permiten seguir el debate social abierto en torno a la salida de la UE desde antes de la votación.

El centro Conde Duque de Madrid organiza el festival “No sleep till brexit. We’re still here” que incluye conversaciones e instalaciones participativas que invita a cruzar barreras, idiomas y formatos en un espacio de reflexión y pensamiento colectivo en torno al Brexit, y que contará con la participación de diez artistas británicos y otros tantos españoles.

La Crypt Gallery londinense acoge la muestra titulada con un eslogan de la campaña a favor de salir de la UE (Leave) pero incluye obras de arte tanto a favor como en contra de permanecer en el club europeo.

Coordinada por uno de los artistas de la exposición, Bryden, la exhibición propone como hilo temático, los titulares de periódicos que se publicaron durante los días previos a la votación: “Nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando ahora a través de lo que sucedió entonces”, según señaló a la agencia Reuters.

Entre las obras se cuentan un cartel que dice “Strong and stable my arse” (Fuerte y estable, y una mierda), del ganador del premio Turner Jeremy Deller, en referencia al lema “Fuerte y estable” de la campaña electoral de la primera ministra Theresa May, así como una señal de salida modificado para indicar “Brexit” del artista Guy Morris.

Otra de las obras, titulada “¿Qué pasaría si votar lo cambiara todo?”, de David Dunnico, muestra una urna con papeles blancos, azules y rojos desmenuzados.

En forma de festival, la propuesta de Madrid incluirá más de diez estrenos del 28 al 31 de marzo a cargo de diez artistas y compañías británicas que mostrarán por primera vez sus trabajos en Madrid, en colaboración con artistas españoles

La exposición, abierta hasta el 24 de marzo, coincide con un momento de caos político en Reino Unido, pocos días antes de la fecha en que se supone que debe abandonar el bloque, el 29 de marzo, y entre interminables votaciones en el Parlamento británico que destrozaron sucesivas propuestas de la primera ministra Theresa May.

“Creo que ambas partes deben partir de una base de esperanza y entusiasmo por el futuro, en oposición a estas constantes disputas entre los dos bandos”, añadió el comisario de la exposición.

El festival cuenta con la colaboración del British Council, organismo que cita entre sus intenciones “tender puentes entre la sociedad española y la británica a través de la educación y la cultura, y en un contexto de incertidumbre como el actual esta labor cobra más sentido, si cabe”.

La iniciativa, según explicó el director del British Council en España, Andy Mackay “permite acercar a España algunas de las voces más innovadoras de las artes escénicas británicas, y crear espacios comunes de debate y reflexión sobre nuevas formas de superar fronteras, idiomas y formas de creación”.

El Brexit es finalmente, la elección más polémica, discutida (y la más difícil de “acatar”) de toda la historia de la democracia británica. Un caos que divide, apasiona y une a los británicos, en función de la incertidumbre de cara a la salida inminente de la Unión Europea. El arte, intenta aportar reflexión en medio del caos.