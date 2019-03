8M: Leé el documento completo que se leyó en el cierre de la marcha

Este viernes, al finalizar la marcha por el #8M en Buenos Aires, en Plaza de Mayo una mujer, una persona trans, una afrodescendiente, una representante de los pueblos indígenas, trabajadoras en lucha y la referente de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora Taty Almeyda, leyeron un documento que fue elaborado por la comisión organizadora.

A continuación, el texto completo:

“Estamos de pie por cuarta vez, haciendo un Paro General Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries, Gordes e Intersex de la clase trabajadora; ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas. Este 8M paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional y porque Macri y los gobernadores ajustadores, con su violencia capitalista y neoliberal, pretenden robarnos el trabajo, el pan, la salud y la educación. Luego de la marea verde que inundó las calles y las plazas de toda la Argentina y el mundo en 2018, nos organizamos masivamente para exigir que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito. Paramos porque con el modelo económico de Mauricio Macri, les gobernadores ajustadores junto a la influencia de las iglesias, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, gordes e intersexs no tenemos futuro. Paramos porque organizades decimos bien fuerte: Basta de violencia machista en todos los ámbitos, basta de trata, basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Paramos porque el ajuste de Macri y les gobernadores pauperiza nuestras vidas, y el presupuesto del FMI votado por el Congreso dice que nuestras vidas valen menos que un boleto de colectivo. Denunciamos a las direcciones de las centrales sindicales -CGt y CTAs- por darle la espalda nuestro movimiento al no llamar al paro por el 8M y exigimos una vez más un paro general efectivo por nuestrasreivindicaciones.

Paramos porque todes somos trabajadoras y trabajadores; somos la clase contra la que va el capitalismo en el mundo, el neoliberalismo en nuestra región y el macrismo en nuestro país, mediante el avance de la derecha y el imperialismo en toda nuestra América Latina. En este paro recogemos la historia de todos los paros históricos del movimiento feminista y la hacemos nuestra, porque estamos en primera fila contra las derechas reaccionarias, los planes neoliberales y la injerencia de los gobiernos imperialistas. Paramos contra la Reforma Laboral nacional o sectorial y contra la Reforma Previsional, que afectan nuestro presente y nuestro futuro, pauperizándonos y feminizando aún más la pobreza en nuestro país, profundizando la injusticia social y condenando a todes les trabajadoras y trabajadores a una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta.

Hoy levantamos la fuerza ancestral colectiva de nuestra diáspora libertaria: cumbes, palenques, cimarrones, quilombos. Hoy homenajeamos a María Remedios del Valle, conocida como madre de la patria, a quien reivindicamos como heroína de las luchas por la Independencia. Reivindicamos también a la compañera Virginia Bolten, luchadora obrera y constructora de las organizaciones sindicales combativas de principios de siglo pasado, que lideraron heroicas luchas de la clase obrera contra la patronal y el Estado. Estamos acá porque nos precedieron las luchas protagonizadas por las resistencias de mujeres indígenas originarias sustraídas de sus territorios y la de mujeres africanas traídas por la trata esclavista y sus descendientes negras y afroargentinas; las luchas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por les piqueteres, por las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries, gordes e intersexs organizades.

Paramos, resistimos y nos movilizamos en las calles ante la avanzada de ciertos sectores neofascistas en América Latina y en el mundo que nos tienen bajo el foco de su ataque, atentando contra nuestras vidas y nuestros derechos humanos.

Nos pronunciamos en contra de los discursos de odio que normalizan e imponen la norma del heterocispatriarcado. La biología no es destino, por eso paramos y le decimos NO al biologicismo.

Nuestro movimiento no tiene dueñe: es de les trabajadoras ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular; mujeres, travas, trans, lesbianas, putas, personas en situación de prostitución, personas no binaries, bisexuales, gordes, intersex, negres, originaries, sordes, ciegues, usuaries de sillas de ruedas y otras personas con discapacidad. Paramos contra el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia las mujeres y personas indígenas, migrantes, negres, afros y afroargentinas residentes en nuestro país, y contra la apropiación cultural de matriz ancestral que venimos sufriendo.

Si bien el ajuste y la represión no son novedad, asistimos a su recrudecimiento de la mano del Gobierno de Macri y los Gobiernos provinciales ajustadores, que atacan a la organizaciones sociales y políticas y persiguen a quienes luchan y se oponen, utilizando como principales instrumentos a las fuerzas represivas, el poder judicial y los medios hegemónicos aliados. Paramos porque crecen las cifras de gatillo fácil, y el discurso que legitima la “justicia por mano propia” pretende llevar a nuestra infancias a los tribunales y deportar migrantes ejerciendo todo tipo de violencias. Paramos porque luchamos por una Argentina y un mundo que sean Anticapitalistas, Antipatriarcales, Antirracistas, Antibiologicistas, Antimperialistas, Antineoliberales, Anticlericales, Antixenófobas, Anticapacitistas, Accesibles, Plurinacionales y Descoloniales. Desde el feminismo estamos construyendo nuestro movimiento contra todas las formas de crueldad con que el capitalismo quiere disciplinar nuestras desobediencias.

Homenajeamos a las mujeres, lesbianas, travestis y trans que abrieron camino y dejaron un legado que es el que explica la fuerza de nuestro movimiento. Desde la resistencia de los pueblos originarios contra la colonización y los pueblos africanos traídos por la trata esclavista y sus descendientes afroargentinas, hasta las obreras que en el siglo XIX construyeron nuestras primeras organizaciones; les desaparecides y les que encarnaron la lucha antidictatorial. Somos herederes de las pioneras en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito como Dora Coledesky. Reivindicamos a todes les luchadores anónimes que son parte de nuestra historia. Homenajeamos a las activistas travesti/trans que abrieron caminos, dejaron un legado de lucha irrenunciable y dieron los pasos necesarios para la derogación de los edictos policiales, la conquista de Ley de Identidad de Género y la Ley de cupo laboral travesti/trans: Mocha Celis, Nadia Echazú, Claudia Pía Baudracco, Maite Amaya, Lohana Berkins, Amancay Diana Sacayán. Recordamos el día de ayer, 7 de marzo, en el Día de la Visibilidad Lésbica, a Pepa Gaitán, asesinada por lesbiana.

Todes y todas nuestras muertas presentes, ¡ahora y siempre! Por todo esto, en este grito abrazamos a todes les compañeres de Latinoamérica y el mundo: ¡al closet, al calabozo y al biologicismo no volvemos nunca más; aborto legal, seguro y gratuito; no al ajuste; no a las violencias; arriba las y les que luchan!

PARAMOS POR:

● ¡Aborto legal seguro y gratuito ya! Aprobación del proyecto de IVE a presentar por la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, legal y gratuito por octava vezconsecutiva.

● Dilatar, judicializar y no garantizar la interrupción del embarazo es TORTURA. Hacemos responsables a todos los actores políticos, sanitarios y judiciales como a los gobernadores Manzur y Morales, la Ministra de Salud tucumana Rossana Chalha, al Secretario de salud Gustavo Vigliocco, la fiscal Adriana Giannoni y la directora del hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila. Exigimos su destitución. Gritamos, ¡¡Niñas no madres!!

● Separación efectiva de la iglesia católica y de todas las iglesias, del Estado y suspoderes. Que el Estado deje de financiarlas. Fuera las iglesias del sistema judicial, los hospitales, la educación y las políticas sociales. Anulación de los convenios del Ministerio de Educación con Abel Albino y el Opus Dei, y del decreto de la Ministra Carolina Stanley que financia a organizaciones antiderechos y fundamentalistas como ACIERA que impiden el acceso a nuestro derecho a la ILE y pretenden obligarnos a gestar contra nuestra voluntad.

● Exigimos que todes les gobernadores adhieran al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, y que se implemente sin restricciones en todo el territorio nacional con las técnicas recomendadas por la OMS, como así también se haga cumplir de manera efectiva la legislación que consagra nuestros derechos como personas con capacidad de gestar.

● Exigimos la provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona reconocida por la A.N.M.A.T. y acceso a AMEU.

● Efectiva Implementación de la Educación Sexual Integral laica, científica, feminista y con perspectiva de género para todos los niveles educativos en todo el país, y presupuesto acorde para su ejecución. No al pago de la deuda, sí al presupuesto nacional para la lucha contra todas las violencias.

● Exigimos que la información sobre el aborto y ESI sea accesible en Lengua de Señas Argentina y Braille. Que se respete la autonomía y privacidad de las personas con discapacidad a la hora de decidir sobre sus cuerpos.

● Las lesbianas, bisexuales, varones trans, trans masculinidades, les no binaries, las personas agénero también abortamos.

● Denunciamos a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam como Estados femicidas. Por prohibir el aborto, son responsables de las muertes y violaciones del derecho a la salud de cientos de niñas, mujeres, trans y no binaries. ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya para toda América Latina y elCaribe!

DECIMOS BIEN FUERTE:

● Basta de ajuste, despidos y tarifazos: el ajuste y los despidos también son violencia patriarcal. Exigimos la ruptura del acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda externa.

● Exigimos la reincorporación de todes les despedides de Pilkington, SIAM; trabajadores del Hospital Posadas, Canale Cofco, INTI e Interpack, Pedidos Ya, Coca Cola y Casa de la Moneda. Expresamos toda nuestra solidaridad con les trabajadores de FATE, MadyGraf, CNEA, Praxair- Linde, Telecom, Télam, C5N, les trabajadores de prensa y todes les trabajadores de lasalud.

● Frente a la puesta en pie de la Carrera Profesional de la salud en la CABA, exigimos que se incorporen a enfermeres, licenciades en bioimágenes y licenciades en instrumentación quirúrgica por salario. Por el aumento de personaladministrativo.

● Por el cese de los despidos y suspensiones y contra la reforma laboral en todas sus variantes. Defendemos los convenios colectivos de trabajo y el conjunto de los derechos laborales. Denunciamos los Procedimientos Preventivos de Crisis de las patronales como arma de extorsión para precarizar las relaciones laborales y hacer pasar los despidos.

● Exigimos mejoras en las condiciones de trabajo para les trabajadores de las líneas contra la violencia 137 y 144 y nos solidarizamos con todas las y les trabajadoras estatales de Programas, Secretarías y Ministerios que enfrentan el ajuste y los despidos.

● Basta de acoso sexual y violencia de género en el ámbito laboral.

● Exigimos la aprobación e implementación de la Ley de Cupo Laboral travesti/trans en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos laborales públicos y privados.

● Acceso a derechos de les trabajadores precarizades y de la economía popular. Basta de persecución de las colectividades africanas, migrantes y villeres de la economía popular. Cuando hay ajuste se feminiza la pobreza. Trabajo bajo convenio y derechos laborales para les trabajadorisprecarizades.

● En contra de la reforma previsional, el acuerdo con el FMI y la represión a laspersonas mayores, les jubilades también paramos.

● Que el Estado y los empresarios garanticen que las tareas domésticas, de cuidado yreproducción social, tales como comedores en los lugares de trabajo y barrios, lavanderías, jardines materno/paternales 24 hs, centros de adultos mayores, etc., no recaigan sobre nuestras espaldas. No es sólo amor, es trabajo nopago.

● Derechos laborales y sociales para las y les trabajadoris sexuales y alternativas detrabajo reales para quienes quieran dejar la prostitución. Basta de represión y aprietes de las fuerzas de seguridad.

● Exigimos el cumplimiento del cupo laboral del 4% de personas con discapacidad en el estado nacional; el contexto de ajuste bloquea el acceso al empleo a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries con discapacidad, su formación y supervivencia.

● Las negras afroindígenas queremos cupo laboral del 5% en organismos del Estado, inclusión en el mercado laboral formal para el colectivo afro e identidades negras e indígenas.

● Por paritarias sin techo para todxs lxs trabajadorxs, solidaridad con la lucha docente por el salario, por condiciones de trabajo dignas, por una educación pública, gratuita y laica de calidad.

● Que la crisis no la paguemos las y les trabajadores, por un salario igual a la canasta familiar indexado a la inflación.

● Exigimos igual salario por igual tarea. Igualdad en las condiciones de acceso, permanencia y ascenso en el ámbito laboral. Por la ampliación del sistema de licencias y equiparación de las licencias materno-parentales.

● El ajuste económico va en contra de la independencia económica y habitacional delas mujeres y disidencias ocupadas y desocupadas y de la economía popular. Por el acceso a la vivienda, la tierra y el trabajo.

NOS MOVILIZAMOS Y GRITAMOS:

● Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra nobinaries, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y todas las identidades sexuales y de género de nuestro movimiento. Basta de violencia institucional, racista y colonialista para les integrantes de los pueblos originarios e indígenas, de la comunidad afro y de las personas racializadas. Por infancias libres de racismo.

● El machismo, la misoginia y el odio nos matan. En lo que va de 2019, hubo 48femicidios y 16 trans/travesticidios en 67 días. Denunciamos el genocidio trava trans. No más niñas ni adolescentes acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No más compañeres revictimizadas por los medios de comunicación. Exigimos más presupuesto para erradicar la asistencia, prevención y erradicación de la Violencia patriarcal en base al no pago de la deuda externa. Promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries víctimas de violencia.

● Exigimos la implementación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra las violencias. Repudiamos el ajuste al INAM (Instituto NacionaldeMujeres) del gobierno macrista y a su titular, Fabiana Túñez, responsable de los recortes de presupuesto y el ajuste en todos los programas contra las violencias.

● Denunciamos todos los procedimientos médicos que mutilan los cuerpos intersex como una forma de tortura y reclamamos el derecho de las personas intersex a la verdad y la reparación.

● Exigimos respeto por la integridad de los cuerpos gordos, patologizados yestigmatizados.

● ¡Exigimos la efectiva implementación de la Ley Nacional de Identidad de Género! ¡Basta de discursos trava y transodiantes! Acceso a las rectificaciones registrales, para que nuestra identidad en el DNI no sea binaria sino que se respete nuestra identidad en todas sus expresiones.

● Denunciamos la precarización que sufren nuestras lesbianas mayores, que llegan a la adultez sin vivienda y sin familia.

● En contra del abuso sexual en la infancia. Exigimos asistencia integral a las víctimas, protocolos de abuso sexual en la infancia y en las escuelas, y exigimos que no se criminalice a las madres. Por la derogación de la Ley 24.270 de impedimento de contacto. Contra la vinculación forzada con los abusadores bajo el nombre del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Exigimos la separación de los curas pedófilos y denunciamos su encubrimiento por parte de las iglesias.

● Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represivas, judiciales del estado que son cómplices. Que las víctimas de trata cuenten con los recursos necesarios del estado para realizar sus vidas sin violencia y sin apremios económicos.

● Denunciamos el recrudecimiento de la represión contra las migrantes, las trabajadoras sexuales, de todas las trabajadoras, y personas en situación de prostitución. Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales que permiten mantener detenida sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan el ejercicio de la prostitución. La calle es de todes, ser pobre no es un delito.

● Abajo las políticas anti migratorias de este gobierno. No al DNU 70/2017. No a ladeportación de mujeres, travestis y trans por poseer antecedentes penales. Repudiamos la Expulsión de Vanessa Gómez Cueva, ciudadana peruana separada de sus hijes. Migrar no es un delito, es un derecho humano. ¡Ni une migrantemenos!

● Basta de persecución al pueblo wichi y a todos los pueblos originarios, basta dequitarles a sus niñes, de encarcelarlos con falsos testimoniales por drogadependencia y traslados arbitrarios fuera de sus territorios, basta de violencia sobre las mujeres wichi de Formosa y Salta.

● Paramos contra las redes del narco que utilizan los cuerpos de las mujeres, transexuales, lesbianas, travestis y niñas como mercancías de canje. Contra los abusos de poder de las fuerzas represivas en los barrios hacia las pibas. Por el acceso a la salud en los barrios y en las villas.

● Contra las violencias contra las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis, ytrans en situación de calle o de consumo problemático de sustancias.

● Repudiamos que las mujeres seamos encarceladas por delitos menores que criminalizan nuestra supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes.

● Exigimos la aplicación de la Ley Brisa. Excarcelación a las mujeres con prisión preventiva por delitos menores, domiciliaria para madres con niñes menores de 4 años y para jefas de familia. Revisión de las causas por homicidio a mujeres que intentan defenderse de una agresión patriarcal.

● Basta de violencia ginecológica y hospitalaria hacia mujeres, lesbianas, bisexuales y transmasculinidades y no binaries. Basta de violencia obstétrica: ¡Nosotres elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir! Cumplimiento de la Ley 25.929 de parto respetado. Basta de robo de bebés a indígenas/originarias, africanas y afrodescendientes.

● No al protocolo LGBTTTI (Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T) de la ministra Patricia Bullrich. No a la doctrina Chocobar y la LeyAntiterrorista.

● Denunciamos la violencia doble que se ejerce sobre mujeres y colectivo LGBTIQ de las comunidades lingüísticas minorizadas, como la comunidad sorda, por la falta de intérpretes y de líneas telefónicas especiales para hacer denuncias en Lengua de Señas Argentina y en Braille, en comisarías, juzgados,hospitales.

● Les jóvenes, desbordando la marea verde, denunciando abusos en las escuelas, les niñes a través de sus xadres, estamos aquí hoy presentes para luchar por una infancia y una juventud digna y feminista. Por les niñes trans, por su derecho a una niñez feliz, libre de violencias, de patologización, de acoso en las escuelas y los centros de salud.

● Exigimos la Ley de Reparación Histórica y económica de las compañeras originarias, africanas, afroargentinas, afrodescendientes, negras, invisibilizadas en la historia, víctimas de la trata esclavista. No a las esterilizaciones forzadas de mujeres originarias, afro y demás cuerpas. Exigimos profundizar el estudio psicológico de la temática racista para la atención y acompañamiento de la salud mental de las compañeras originarias, africanas, afroargentinas, afrodescendientes, negras y racializadas, ya que sufren las secuelas por el racismo diario que impacta de manera negativa en su psiquis y en la infancia.

● Aparición con vida de Johana Ramallo y María Cash y esclarecimiento de todos los casos existentes. Repudio a la persecución que sufre Julia Leal, madre protectora y testigo clave del caso María Cash, por parte del poder judicial y el servicio penitenciario de las provincias de Salta y Tucumán.

PARAMOS:

● Contra la justicia clasista, blanca, racista y heterocispatriarcal.

● Contra la discriminación en el acceso a los cargos en el poderjudicial.

● Exigimos la destitución inmediata y juicio político de jueces, juezas, fiscales y funcionaries judiciales que reproduzcan la violencia patriarcal.

● Implementación efectiva de la Ley Micaela García. Capacitación obligatoria y transversal a trabajadorxs y magistradxs en género, orientaciones sexuales e identidades de género para lograr la perspectiva de género en los procesos judiciales. Asignación de recursos para fortalecer las políticas de género en el servicio de justicia.

● ¡Basta de acoso en la justicia! Las trabajadoras judiciales denunciamos que quienes deben impartir justicia nos violentan. Lo que se proyecta en las sentencias misóginas es reflejo del trato que tienen hacia las trabajadorasjudiciales.

● Absolución para Higui, Mariana Gómez y Joe Lemonge. ¡Justicia por Diana Sacayán!

● Exigimos la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras travestis/trans perseguidas, torturadas y desaparecidas por elEstado.

● Desprocesamiento y libertad a todes les luchadoris populares. Derogación de todas las leyes represivas. Libertad ya a Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladys Díaz, Mirta Aizama, Graciela López, Patricia Cabana, Adriana Condori y MaríaCondori.

● Denunciamos a estos poderes judiciales que actúan displicentemente y sinperspectiva de género en los casos de abuso y femicidio y que como en Jujuy, Tucumán, Salta y muchas provincias son el sostén del poder impune, tanto de los gobernadores como del gobierno nacional macrista que reprime a nuestros pueblos y ejerce todo tipo de violencia institucional contra las mujeres, niñes y todos los colectivos humanos que cuestionan las injusticias ydesigualdades.

● Exigimos el esclarecimiento del lesbicidio de Marcela Crelz y el reconocimiento como crimen de odio del asesinato de Pepa Gaitán.

● Exigimos el sobreseimiento de Soledad Magdalena, imputada por la muerte de su marido perpetrada en legítima defensa personal y de su hija; criminalizada incansablemente por la justicia patriarcal. Absolución a Morelia Colque, acusada por defenderse. Exigimos el esclarecimiento del caso de Natacha Jaitt.

● Derechos humanos para las mujeres indígenas y defensoras de los territorios. Basta de criminalización y judicialización en los territorios ancestrales. Cumplimiento de la convención Interamericana Belem do Para. Absolución para MoiraMillán.

● Justicia ya contra sacerdotes y sus cómplices, culpables de abuso sexual infantil enlas escuelas de sordxs del Próvolo de Mendoza y La Plata, enviados a Argentina desde Italia conociendo los antecedentes de abuso en institucionesreligiosas.

DECIMOS:

● La salud no es un negocio. Abajo la CUS. ¡Nos queremos vives y sanes! Repudiamos la supresión del Ministerio de Salud y su desjerarquización a Secretaría. Exigimos que la Secretaría de Salud vuelva a ser un Ministerio con un presupuesto acorde a la responsabilidad estatal con la salud pública nacional.

● Denunciamos el aumento de la sífilis, la tuberculosis, y la falta de insumos y medicación en los hospitales, especialmente para VIH y métodos reproductivos y no reproductivos. No a la quita de prestaciones y pensiones a las personas con VIH.

¡No somos un costo más!

● Exigimos que se incluya la endometriosis como enfermedad ginecológica y que seefectúe su tratamiento. Exigimos los recursos necesarios para que se atienda y se realicen investigaciones de todas las enfermedades con perspectiva étnica en todo el territorio plurinacional.

● No al sistema de salud patologizante. No a la medicalización compulsiva de las personas, especialmente de las infancias y adolescencias.

● Las personas con discapacidad decimos: No al ajuste en discapacidad. NO a las esterilizaciones forzadas. Exigimos promover la desinstitucionalización de mujeres y niñas con discapacidad y garantías de inclusión en la comunidad. ¡Reclamamos accesibilidad como un derecho! Exigimos equipos de profesionales formades en el tratamiento específico para las personas con discapacidad. Exigimos intérpretes en Lenguas Originarias, Braille y en Lengua de Señas Argentina en todos los centros de salud, escuelas y organismos públicos.

● Legalización del autocultivo de cannabis para la salud, que nos brindó autonomía sanitaria a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad y otras condiciones de salud. Cumplimiento y presupuesto para la Ley 27.350 de cannabis medicinal. ¡Basta de criminalizarnos por defender el derecho a la salud!

● Exigimos currículas con perspectiva de género en la formación detrabajadorxs de la salud, entendida de forma integral.

● Exigimos que se garantice la integridad física de tabajadoris y usuaries del sistema de salud.

● Exigimos el efectivo cumplimiento de suministros para los tratamientos de hormonización y cirugías de reafirmación de género vigentes en la Ley de Identidad de Género.

● ¡Basta de contaminar los territorios! Especialmente en el caso del pueblo Wichi; el desmonte y el extractivismo contaminan el agua, enferman a les niñes, que nacen con problemas respiratorios, sin intestinos y con problemas de corazón. Por la salud y la vida del pueblo Wichi y Mapuche.

● El patriarcado nos quiere muertas o enfermas. ¡Vives, libres y sanes nos queremos!

EXIGIMOS:

● ¡No al ajuste en educación! ¡No al cierre de escuelas, no a la UNICABA! Justicia por Sandra y Rubén. Organizades y en las calles logramos frenar el cierre y el traslado de las escuelas nocturnas. ¡Vamos les pibes!

● Repudiamos la persecución y criminalización de les docentes que garantizan el acceso a la Educación Sexual Integral. Reformas integrales de los planes de estudio elaboradas por toda la comunidad educativa al servicio de las necesidades sociales, que contengan una perspectiva transversal de géneros. Abajo la LES y la Ley Nacional de Educación.

● Implementación de la Ley 26.852, que promueve la reforma integral en los planes de estudio para incluir la historia y la cultura afroargentina en las currículas de todos los niveles educativos.

● Capacitación docente para la detección y actuación ante las prácticasracistas.

● Creación, implementación y democratización de Protocolos de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación y/o acoso por género u orientación sexual.

● Aplicación efectiva de Educación Sexual Integral Laica, científica y respetuosa de ladiversidad sexual y de género en todos los establecimientos educativos. Que se garantice la disponibilidad de recursos educativos accesible para niñes y adolescentes sordes, ciegues y de otras identidades con discapacidad.

● Reclamamos el tratamiento de la modificación de la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral que está cajoneada en el Congreso.

● Vigencia de la Ley de Identidad de Género en las instituciones educativas. No alhomo-lesbo-trans-bi-odio. ¡Al biologicismo no volvemos Nunca Más!

● Consejerías de Salud Sexual Integral laica y científica en todos los establecimientos educativos.

● ¡Abajo los códigos de vestimenta restrictivos en los espacioseducativos!

● Creación de jardines materno-paternales/centros de desarrollo infantil a los que puedan acceder estudiantes, docentes, no-docentes y personaladministrativo.

● Licencias por violencia de género. Democratización e igualdad de género en todas las instituciones educativas.

● Cupo laboral travesti/trans en todas las instituciones educativas delpaís.

● ¡Todo nuestro a apoyo a la lucha docente estudiantil!

NOS MOVILIZAMOS Y RECHAZAMOS:

● Contra el intento de golpe del imperialismo yanqui en Venezuela en nombre de la “democracia” y “los derechos humanos” impulsado por Trump, Bolsonaro y Duque, con el apoyo de la Unión Europea y el Grupo Lima. Conocidos por sus políticas fascistas, discriminatorias y misóginas, ellos son enemigos de la clase trabajadora, de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y afrodescendientes. Repudiamos además el apoyo del Gobierno Argentino. ¡Fuera yankis de América Latina! Por una salida de lxs trabajadorxs enVenezuela.

● Por la autodeterminación de los cuerpos y de los territorios. Porque nunca más los pueblos de América Latina y el Caribe seamos los patios traseros de EEUU. ¡No al intervencionismo y no a la guerra! Las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, afrodescendientes y les niñes somos sus principalesvíctimas.

● ¡No a la injerencia extranjera en Haití!

● Nos solidarizamos con las 54 compañeras presas desde abril del año pasado enNicaragua, que desde el 27 de febrero de 2019 mantienen una huelga de hambre exigiendo su libertad, y con todas aquellas en toda América Latina que este 8 de marzo no podrán salir a las calles.

● Justicia para Marielle Franco, asesinada en Brasil por ser negra, lesbiana y favelada.

● Solidaridad con la caravana migrante de América Latina, y en especial con lasmujeres, lesbianas y bisexuales, personas trans, travestis, no binaries y afrodescendientes, que sabemos son doblemente violentades, en el afuera y al interior de sus propias comunidades. Repudiamos a todes les xenófobes, racistas, aporofóbiques, misógines y homolesbotransodiantes, así como también la brutal represión que sufrieron en los Estados Unidos Mexicanos.

● ¡Fuera ingleses de las Malvinas Argentinas! ¡Fuera el imperialismo de América Latina! Somos un movimiento feminista, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista, anticlerical, antirracista, anticolonial, antibiologicista, accesible, equitativo e independiente de todos los gobiernos. Camino al 34 encuentro Plurinacional, abrazamos hoy a nuestres hermanas y hermanes de todos los rincones del mundo para seguir luchando contra toda forma de violencia, explotación y opresión y gritar juntes:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

¡Separación de las Iglesias del Estado!

¡Al closet, al calabozo y al biologicismo no volvemos NUNCA MÁS!

¡Reincorporación de todes les despedides!

¡No al ajuste de Macri, el FMI y les gobernadores cómplices!

¡No al imperialismo!

¡El Estado es responsable!

¡Ni una menos: vivas y libres nos queremos!”.

