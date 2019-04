Paris Saint Germain gritó campeón en Francia

París Saint Germain, equipo de los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, que se consagró hoy campeón de la Liga 1 de Francia antes de jugar, beneficiado por el empate del escolta Lille frente a Toulouse por 0-0, goleó por 3-1 al Mónaco por la fecha 33.

En el conjunto parisino estuvo desde el inicio el defensor Leandro Paredes (ex Boca Juniors), mientras que el delantero Ángel Di María (ex Rosario Central) no ingresó.

Los goles del conjunto local fueron anotados por el delantero francés campeón del mundo en Rusia 2018, Kylian Mbappe, en tres oportunidades, mientras que para el Mónaco descontó el ruso Aleksandr Golovin.

El equipo parisino ganó su octavo título de liga en la historia y reafirmó su poderío local al conquistar cinco de los últimos seis campeonatos.

El argentino Di María, en tanto, ganó su tercera estrella en el club (estuvo en 2016 y 2018), mientras que Paredes festeja su primer logro desde su llegada al club en enero.

El rosarino Giovani Lo Celso disputó un partido antes de partir a Betis, de España, y también le corresponde la medalla.

El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel se preparaba para recibir a las 16 a Mónaco en el Parque de los Príncipes, pero adelantó el festejo ya que Lille empató en su visita a Toulouse.

Con este resultado, PSG, con 81 puntos, le sacó 16 de ventaja a su perseguidor con cinco fechas para el final.

El equipo de la capital francesa venía de desperdiciar tres oportunidades de consagrarse bicampeón, ya que empató con Estrasburgo en el Parque de los Príncipes y perdió frente a Lille y el pendiente ante Nantes.

Este título intentará apaciguar la frustración por una nueva eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones de Europa a manos de Manchester United.

El partido que abrió la 33ra. jornada del torneo francés contó con la victoria por 3-2 del Nantes ante Amiens y continuó con el triunfo por 2-0 del Saint Etienne (ingresó el argentino Valentín Vada) ante el Reims (entró el cordobés Pablo Chavarria).

Las principales posiciones a cinco fechas del final de la Liga 1 de Francia son las siguientes: PSG 84, Lille 65, Lyon 59, Saint Etienne 56, Marsella 54, Montpellier 51, Reims y Niza 48, Nimes 46 y RC Strasbourg 44.