La terrible venganza de Alejandro Dolina, esta noche en San Luis

El prestigioso escritor y periodista emite esta noche su mítico programa desde la sala Hugo del Carril.

Además de ser tío de Alejandro Dolina, Pedro Balbi era camionero. Muchas veces le pidió a su sobrino que lo acompañara en sus largos viajes por la Pampa húmeda. Y muchas veces esos trayectos trajeron al niño Alejandro a San Luis. Por eso es que el ahora periodista y escritor dice conocer varios pueblos de la provincia.

Su regreso después de años será esta noche para conducir una emisión especial de “La venganza será terrible”, el clásico radial que encabeza hace más de 20 años. A partir de las 21, con entradas agotadas a las pocas horas de ponerse a la venta (un hecho inusual para el público de la Provincia) Dolina expresará su vocabulario, su pensamiento y pasar filosófico en la sala Hugo del Carril. Y transmitirá desde allí a todo el país.

“Estamos realmente expectantes de ir a una ciudad que hace mucho que no visitamos”, dijo Dolina en una charla telefónica con El Diario de la República, en la única entrevista que dará para un medio de la Provincia. “Hace poco estuvimos en Villa Mercedes, en una Feria del Libro y nos trataron muy bien”, recordó el autor de “Las crónicas del ángel gris”.

El conductor reconoce que de niño y de joven visitó mucho más la Provincia que de adulto, pero sostiene que, como nació en un pueblo cercano a Junín, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, tiene una particular conexión con el público no porteño. “Mi lenguaje y mi forma de ser pertenece más a los pueblos del interior que a la capital, me entiendo muy bien con los puebleros”.

Para Alejandro, la gente del interior “tiene un pudor que en las grandes ciudades no existe. La relación con el público de la ciudad es más ríspida porque está acostumbrado a soltar las cosas más rápidamente. En los pueblos, en tanto, hay cierta ceremonia, cierta reticencia a entregarse rápidamente y eso genera unas formas de comunicación que son más donosas que en la capital, donde son un poco bestiales”.

Al mando de un ciclo vital para la radiofonía nacional, Dolina es un prócer del micrófono y un pensador con habilidad para opinar sobre cualquier tema en el que se sienta a gusto, que son casi todos. En la edición de hoy de “La venganza será terrible” estará secundado, como siempre, por Gillespi –el trompetista que pasó por “Las pelotas”- y Patricio Barton, quien está en el programa hace 12 años.

“El programa se divide en dos partes –adelantó Alejandro-; el primero es un segmento muy preparado, muy guionado, que tiene a la charla central, que va ilustrada por una canción. Eso está todo preparado y por eso casi no tiene humor. En la segunda parte el guión es casi cero, elegimos el tema y nos ponemos a charlar sin red sobre eso. Lo que nos pasa es que muy a menudo abandonamos ese tema y vamos a otro y así hasta que llega el momento de despedirnos”.

Si bien lo que pase hoy en el programa tendrá mucho de sorpresa, Dolina -que participó hace 15 días del Congreso de la Lengua que se hizo en Córdoba- estará, como siempre, dispuesto a hablar de cualquier tema. "Nuestra misión es hacerle pasar al público un momento agradable, que se vaya con una sonrisa y una reflexión", sostuvo el también músico, quien hace gala de ese talento en una parte del programa, en la que se suman al escenario Lucrecia López Sanz y los hijos del conductor, Martín y Alejandro.

Pese a que -como dijo- durante su juventud estuvo muy ligado a San Luis por sus viajes, al escritor se le hace muy difícil mencionar a algún referente cultural de la Provincia. "No se me viene ninguno a la cabeza en este momento, debo confesarlo, pero es una falla que remediaré en mi viaje", prometió.