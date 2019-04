Cuando se empiezan a agotar las excusas

Hace algunos meses, con mucha sensatez, unos pocos dirigentes, el Gobernador de San Luis entre ellos, manifestaban que el problema de la Argentina era su presente, la realidad que la golpeaba. Otros, entre ellos la alianza gobernante y sus filiales locales, preferían privilegiar la importancia de las próximas elecciones. Unos y otros se aferraron fervorosamente a su preocupación: los unos a gobernar con seriedad y capear la crisis, y los otros a preparar el maquillaje y a hacer campaña política.

La realidad es impiadosa. Tiene paciencia oriental, pero inexorablemente golpea en forma brutal a quienes eligen desconocerla. El gobierno nacional tiene desesperación por la reelección del actual primer mandatario. Sus decisiones y sus acciones las rige un equipo de campaña, que lo convoca a decir y a hacer lo más conveniente para juntar votos. Y lo cierto es que no puede contener la crisis económica y social, ni la actual, ni la que generarán en el futuro la inmensa cantidad de desaciertos que conforman una gestión de gobierno desastrosa.

El dólar el 10 de diciembre de 2015 cotizaba a $9,76. El cierre del año fue a $13,41. Ya subió más del 200%. En el último año pasó de $20 al actual valor. El riesgo país era de 420 puntos básicos, hoy se acerca a los 1.000. La tasa de interés era del 26% anual. La inflación en abril de 2018 era del 25% anual, la actual es del 54% anual. Esto es el derrumbe de todas las variables de la macroeconomía.

Se podría hablar del incumplimiento absoluto de las promesas electorales. Se podría hacer referencia a la obstinación del gobierno nacional en sostener políticas económicas que fracasaron estrepitosamente.

La única preocupación parece ser encontrar la excusa. Algún fantasma. Ahora el fantasma es el potencial triunfo del kirchnerismo. Fantasma que se agiganta en el imaginario a partir de que es mujer y de que gobernó la Argentina hasta 2015. Ya no alcanza con fundamentar todo en la herencia recibida, en un pasado terrible, ahora el fundamento de la debacle está en el futuro. El gobierno debería tener en cuenta que los ciudadanos no son tan idiotas, y los mercados mucho menos. La consideración no hay que ponerla tanto en lo electoral, valdría la pena destinar esos recursos y esa energía para combatir el desempleo, el hambre, la pobreza y la indigencia. Este estrepitoso fracaso encuentra sus pilares en decisiones y acciones muy anteriores a la posibilidad potencial de que la última mujer que gobernó la Argentina pueda volver a hacerlo.

Claramente la crisis es de confianza. A la Alianza Cambiemos ya nadie le cree nada, ni algunos de sus propios gobernadores que decidieron no anclar su futuro político a la suerte electoral del Presidente. No se puede recurrir al absurdo de vivir privilegiando lo financiero durante años y pretender ahora incentivar el consumo. Canallas intelectuales, deshonestos de origen.

En muchos rubros se incumplieron las aspiraciones enunciadas en la campaña electoral. Está muy claro en lo económico, en lo social, en lo impositivo. Pero el objetivo de contribuir a la unidad de los argentinos es, notoriamente, la falacia más notable de todas las que se pronunciaron. Por el contrario, mucho se trabajó para dividir y para distanciar hombres e ideas. Y no se trata de un tema menor. No habrá salida posible si el futuro gobierno, sea del partido que sea, no consigue estructurar alguna confianza a partir del consenso. Si no logra definir un puñado de objetivos comunes a los que con mayor o menor energía apunten la inmensa mayoría de los argentinos. Esta consigna no está en la agenda del equipo de campaña del actual Presidente. Su desvelo es ganar la elección, gobernar, como domar la inflación, les parecía un detalle. Así le va a la Argentina.