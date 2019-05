"Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido", señaló Zárate en un mensaje que envió al programa radiofónico "Perros de la calle" de FM Metro, para que fuese leído al aire.

Zárate vs. Vélez capítulo 1.000: "Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido"

El delantero de Boca ratificó su accionar en el partido de cuartos de final frente a su ex equipo, donde les gritó un gol y hasta festejó su eliminación.

Grito de gol, golpe al escudo en el pecho, cuernitos, todo el repertorio de Mauro ante Vélez.