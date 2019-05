Merlo: los usuarios se quejan por la baja presión del GNC

Desde el viernes las dos estaciones de GNC de la Villa de Merlo realizan cargas parciales debido a la falta de presión de este combustible, lo que causó severos inconvenientes a los usuarios. La firma Axion y la Cooperativa Telefónica de Merlo (a cargo de una estación de servicio) indicaron que ya realizaron el reclamo a la empresa proveedora de gas, pero dijeron que aún no les dieron una fecha para la normalización del servicio. Afirmaron que ayer a la tarde arribaban a la localidad técnicos de Córdoba para intentar solucionar esta falencia.

En estos últimos días, los automovilistas de la localidad turística no pudieron cargar en forma total sus tanques. En el mejor de los casos, lo realizaron solo hasta la mitad. Este inconveniente generó fastidio en los usuarios ya que debieron recurrir a los combustibles líquidos, mucho más caros.

El tesorero de la Cooperativa Telefónica de la Villa de Merlo que está a cargo de la estación de GNC, Adrián Oviedo, precisó que "el problema fue que el gas está llegando con acumulación de agua, lo que provoca una baja presión para cargar los autos.

Lo que causa este inconveniente es la condensación del vapor de agua en los conductos y al tener tanto líquido se congelan los picos y las cañerías. Le hemos pedido un informe a la empresa proveedora sobre el problema y todavía no nos contestaron nada. No sabemos cuándo se normalizará el servicio. Esta tarde (por ayer) vendrán especialistas de una empresa de Córdoba que nos hacen el servicio técnico y nos darán una solución".

Oviedo dijo que hay mucho descontento, no solo entre los usuarios que utilizan GNC, sino también en las estaciones, ya que no puede cumplir con sus obligaciones de expendio. "Hay malestar en la gente. Los remiseros no pueden trabajar si no llenan los tanques y hay familias que deben hacer lo mismo, debido a que usan el auto para llevar sus hijos a las escuelas o para ir a trabajar", explicó.

El empleado de la agencia Remis Avenida, Diego Salazar, manifestó que "desde el viernes los choferes no están consiguiendo cargar sus autos con gas. Decían que pasaba en todas las zonas, aunque después nos confirmaron que el problema era únicamente en Merlo. Durante el fin de semana una de las estaciones abastecía a cinco autos y paraban media hora, porque no tenían presión para cargar. El domingo directamente no cargaron. Nos dijeron que el miércoles o jueves se iba a solucionar. Se rumoreaba que están usando las reservas y que estas vienen con agua".

El trabajador dijo que en la empresa tienen doce autos de los cuales once utilizan GNC y uno solo gasoil. "Hay compañeros que hoy (ayer) fueron a cargar a la Axion y estuvieron 40 minutos. Hay mucho enojo porque tuvieron que recurrir a la nafta para poder trabajar. Los usuarios comunes debieron hacer lo mismo", dijo.

Claudio Hernández, de Remis Centro, señaló que "hace cuatro días que no tenemos suministro normal de gas constante. Habilitan durante una o dos horas y no venden más. Los estacioneros recurren a que no hay presión y hay largas filas de autos. Pueden generarse hasta dos horas de espera. Ese es el problema y no dan una solución".

"Me animo a decir que el 90 por ciento de los vehículos usa gas en sus autos", describió Hernández, y agregó que en la agencia donde trabaja tienen catorce unidades que utilizan el fluido.

En Remis Fénix, Gladys Rodríguez, manifestó que "algunos de los autos pudieron llenar hoy (por ayer) los tanques, pero fue un problema este fin de semana, ya que solo cargaban medio tanque o directamente tenían que ponerles nafta".

Fernando, chofer de la agencia Remis Líder, explicó que "para trabajar estos días tuve que cargar el auto solo con combustible líquido. Nunca nos aclararon el problema; si era la empresa proveedora o las estaciones de servicio. Si pierdo dos horas para cargar gas, para recuperarlo debo trabajar cinco horas para compensarlo".