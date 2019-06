El vicepresidente de la CBF dijo que Neymar debería tomarse licencia

Este miércoles, el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novelletto, afirmó que Neymar no debería jugar la Copa América que se inicia el 14 de junio a raíz de la presión psicológica vivida por el escándalo surgido por una denuncia por violación.



"Si tuviera que apostar, apostaría que el no va a jugar la Copa América y pedirá licencia. Eso no puede partir de la CBF, pero imaginen la cabeza de él como está”, explicó y agregó: “Si yo fuera él, pediría una licencia, no tiene condiciones psicológicas de enfrentar la Copa América y un batallón de periodistas, imaginen esa carga emocional".



La declaración de Novelletto al canal SBT y a Radio Gaúcha incluyó también la revelación de que existe un "nuevo video" entre la mujer que denunció por violación ante la policía paulista y la estrella del Paris Saint Germain.



El video en cuestión, según el padre y representante del fútbolista, Neymar da Silva Santos, no fue incluido en la denuncia por violación de la mujer y destruye la denuncia.



Según el padre del jugador, el video de ambos es de un segundo encuentro hasta ahora no divulgado, ya que la denuncia hecha en una comisaría de San Pablo indica que hubo violación y golpes en la noche del 15 de mayo en el hotel Sofitel París Arc du Triumph.



El 16, Neymar fue al hotel por segunda vez a ver a la chica brasileña que conoció por Instagram y a la que le pagó pasaje y hotel. Según el padre del fútbolista, el se quedó 10 minutos en la habitación y salió tras haber discutido porque vio que el teléfono de celular de ella estaba apoyado en la ventana, grabando.



"Ella lo agrede, el intenta calmarla. Le pide que no haga lío, la calma, sale del hotel y emite el pasaje de vuelta a San Pablo. Ahí el se percató que era una trampa", dijo el padre de Neymar citado pro la cadena Globo.



Por eso la Comisaría de la mujer de San Pablo llamó a la denunciante de nuevo.

Télam