Bicampeonas: el equipo del Juve de la categoría 13 a 18 años sumó 31 puntos

Sí. Cuesta creerlo. Pero esta aplanadora de la Reserva que acaba de salir bicampeona con los colores de Juventud, cuatro fechas antes de que finalice el torneo Apertura 2019, empezó su camino en la Liga Sanluiseña de Fútbol perdiendo por paliza. Fue hace unos 18 meses, durante el debut del Auriazul en la categoría que integran jugadoras de 13 a 18 años. "Todavía recordamos el primer partido que estas chicas perdieron 8 a 0. Con la profe nos propusimos a trabajar más en lo anímico. Recién en el segundo semestre del año se fueron dando los resultados. Las nenas salieron campeonas (Clausura 2018) y este año apostamos nuevamente por conseguir el título. Se nos dio". El que habla es Carlos Escudero (40), el entrenador de Juventud en Reserva y Primera que hace dupla técnica con Ana Pinelli (25).

Los números de este equipo en el Apertura hablan solos: 11 partidos, 10 victorias, un empate, 31 puntos, 48 goles convertidos y 10 recibidos. Atrás quedaron la ilusión de Independiente de Beaz-ley, con 19 puntos, Victoria (17), Fusión (13), Defensores del Oeste (8) y San Martín (0), de acuerdo a la tabla oficial de la Liga.

A las pibas del Bajo le resta jugar contra San Martín, Independiente, Victoria y Defensores. Nada de lo que ocurra en esos partidos podrá sacarles este título.

Pero no todo es fútbol en este grupo. "Lo principal de nuestro proyecto son los valores y la formación integral de las chicas. Intentamos que sean buenas personas, respetuosas, comprometidas. Todo eso es importante para un equipo", aseguró Ana.

Y el mensaje parece llegar. Josefina Gatica tiene 14 años y juega de central como su ídola Agustina Barroso, la aguerrida defensora de la Selección Argentina. "Mi proyecto a futuro es primero progresar, ser buena jugadora, avanzar futbolísticamente y ser una buena persona". "Jose" es alta y cuando habla es fácil sentirse bajito: "Salir bicampeonas es una sensación hermosa que no se siente muchas veces y cuando se da hay que disfrutarla al máximo. A las chicas que no se animan a jugar porque la gente siempre habla, les digo que hagan lo que sientan. De afuera suele haber mucho machismo. Hay que dejar de darle sentido a esas cosas y empezar a pensar en uno mismo".

Tatiana Pérez es, por ahora, la goleadora del campeonato con 14 tantos. Tiene 16 años, juega de engancha y es una eterna luchadora. "Todo sale bien a medida que uno va entrenando. Cuando algo no sale hay que entrenar el doble. Con el apoyo del equipo las cosas se logran", dijo la quinense. Cada vez que hace un gol "Tati" mira al cielo para recordar a su abuelo Carlos. "Así siento que él está al lado mío", explicó emocionada.

Martina Muñoz es la "número 3", carga 13 años en la espalda. "El partido más difícil hasta ahora fue contra Victoria. Fue muy peleado desde el principio", recordó. Las estadísticas oficiales de la Liga Sanluiseña muestran que este fue el único partido que las campeonas empataron (2 a 2).

Empezó a correr detrás de la pelota a los cinco años en el barrio y hoy es la volante central del equipo. Se llama Abril Aballay Cannavo, tiene 13 años y un sueño: vestir la celeste y blanca. "Otro deporte no me gusta. Me quisieron meter en hockey pero después probé el fútbol y me quedé con esto. El fútbol es algo familiar porque en mi casa todos jugamos", precisó con seguridad.

Un dúo que entona

"Yo estaba en una etapa en la que tenía que definir si seguía o no. Me encontré con ella y me dieron ganas de seguir. Nos complementamos muy bien porque juntamos los pensamientos de cada uno y le damos para adelante", recordó Escudero en los comienzos de la dupla técnica con Pinelli. "Al profe le agradezco a diario todo lo que me enseña. Conectamos desde el primer momento. Lo quiero un montón y él lo sabe. Trabajamos juntos, tenemos muchos objetivos. De a poco vamos cumpliendo algunos", dijo Ana.

Este dúo que entona tiene al equipo de Primera femenino en semifinales. Juventud le ganó el partido de ida a La Calera 5 a 1 y falta la revancha. Por la otra llave de semi, Gepu venció a El Lince 3 a 1 en el partido de ida.

Pero esa es otra historia. La alfombra roja es para la Reserva en el barrio del Bajo.