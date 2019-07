Animándonos a lo nuevo

Todos conocemos o tenemos un amigo o un familiar que está con depresión o atravesó por esta situación. O alguna vez hemos estado con depresión nosotros mismos. Este es un tiempo muy difícil. Una de las formas de depresión se forma cuando le cerramos la puerta a lo nuevo en nuestra vida y nos conformamos con lo “viejo conocido” que nos brinda una falsa seguridad. Cada vez que nos acomodamos a lo conocido, empezamos a sentir preocupación, ansiedad y tristeza. Y si nuestras circunstancias siguen sin ser renovadas, pasa el tiempo y nuestras fuerzas van disminuyendo. Las emociones negativas no nos dejan pensar bien. No está mal pensar. El jugador de ajedrez está cinco horas pensando una movida, pero no está ansioso; es decir, que uno puede pensar, pero necesitamos hacerlo bien.

Una mente cerrada a lo nuevo suele expresarse con rigidez, son personas a las que les cuesta tener mentores, ellos “ya lo saben todo” y tampoco se permiten disfrutar de la alegría, de las emociones. Existe una rutina que no les permite salir de su estructura diaria. Sus expresiones más conocidas son: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, “así como estamos funciona todo bien”. Le tienen miedo a la novedad, a lo desconocido y por ende se elige permanecer en lo viejo (pero conocido) que arriesgarse a entrar en lo nuevo y salir de la zona de confort. Todo lo referido a lo emocional suele molestarle dado que por su inseguridad necesita tener el control; moverse en el mundo de lo conocido, el imperativo y el deber, es lo que lo gobierna: “Esto debe hacerse así y punto”.

En todas las áreas siempre hay un punto donde llegamos a una meseta y precisamos una idea renovada. Es decir que se trata de crecer de por vida. Por ejemplo, si sos dueño de un comercio es beneficioso cada determinado tiempo, implementar ciertos cambios, una idea nueva, llámese decorar el lugar de otra forma, vender un producto nuevo, o lo que fuese, esa idea nueva te lleva a más crecimiento. Esa nueva idea renovada es lo que nos permite seguir creciendo. Necesitamos cada ciclo y, cada tanto tiempo, ideas nuevas.

En cambio, una mente abierta me da la capacidad de adaptarme a todo lugar y a toda circunstancia. “Activar el compromiso”, significa darse y entregarse en favor de una causa. La mente cerrada no sabe y no se da el permiso para averiguar su propósito porque éxito es saber para qué estás viviendo, cuáles son tus sueños, tus deseos. Para ello necesitamos quitar el piloto automático, quebrar los miedos y animarnos al desafío. Para disfrutar vidas plenas y felices, todos necesitamos ideas nuevas.

Cuando estamos listos para dar este paso, seguramente estarás listo para abrir aquellas puertas que estaban cerradas. Cuando estés listo para dejar la zona de confort y conectarte con lo nuevo ciertamente encontrarás nuevas oportunidades. En todo lo que hagas, da tu mejor esfuerzo. Establece qué es lo que estás esperando que te suceda en la vida, y muévete en base a ese diseño. Desafiate a hacer cosas nuevas para conquistar todos tus sueños.