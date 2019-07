Los residuos plásticos invaden el planeta

En 1988 la Isla Henderson, en el Pacífico, fue inscrita en la lista del patrimonio mundial por su "ecología casi intacta". Pero treinta años después se ahoga con la llegada ininterrumpida de residuos plásticos por mar, que los científicos no saben cómo frenar.

La isla, que forma parte de la colonia británica de Pitcairn, se encuentra a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú, dos países separados por unos 5.500 kilómetros de distancia. A pesar de su extremo aislamiento, la isla reúne una de las mayoresconcentraciones de desechos plásticos de todo mundo, a causa de las corrientes oceánicas.

"Hemos encontrado residuos procedentes de casi todas partes", explicó Jennifer Lavers, una investigadora de Australia que el mes pasado llevó a cabo una expedición a la isla."Había botellas y latas, todo tipo de material de pesca y los residuos venían del país que usted quiera, de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador", afirmó.

"Realmente es un mensaje, esto demuestra que cada país tiene una responsabilidad en la protección del medio ambiente, incluso en los lugares más remotos", añadió.

La Isla Henderson está situada en el centro del vórtice subtropical del Pacífico Sur, un gigantesco remolino oceánico que gira en el sentido inverso de las agujas del reloj y desciende desde la costa de Australia para subir luego hacia Sudamérica.

Por una parte el vórtice lleva hasta este atolón (isla coralina oceánica) nutrientes que contribuyen a la proliferación de una rica fauna marina y de colonias de pájaros.

Aunque los atolones suelen tener poca variedad de especies, el de Henderson tiene tal diversidad que fue inscrito en 1988 en la lista del patrimonio mundial de la Unesco por su "valor universal excepcional".

"En su calidad de una de las últimas islas calcáreas de gran tamaño en haber conservado una ecología prácticamente intacta, la Isla Henderson ha preservado su belleza excepcional con sus playas de arena blanca, sus acantilados calcáreos y su rica vegetación prácticamente intacta", indica todavía la Unesco en su web.

Pero desde hace años el vórtice también trae continuamente hacia la isla grandes cantidades de plástico atrapados en el llamado vórtice de residuos del Pacífico Sur.

La científica Jennifer Lavers llevó a cabo su primera expedición a la isla en 2015 y detectó 700 fragmentos de plástico por metro cuadrado, la concentración más elevada del planeta.

El problema se agrava por el hecho de que las olas contribuyeron a reducir a la mitad los residuos en forma de un polvo muy fino, casi invisible y muy difícil de recoger, pero que los pájaros o las tortugas ingieren con facilidad.

El mes pasado Lavers organizó en la isla una recolección de residuos que costó dos semanas de duro trabajo y terminó reuniendo dos toneladas de plástico. Como el barco de la expedición no pudo acercarse lo suficiente a la costa, los residuos se reunieron en un solo lugar para ser llevados más adelante.

Pero Jennifer Lavers reconoce que fue "desgarrador" ver cómo, después de la limpieza, seguían llegando a las playas nuevos residuos. "Estábamos desayunando y veía cómo el océano traía boyas, trozos de cuerda y residuos", explica la investigadora.

Según ella, que prepara nuevas expediciones a Henderson entre 2020 y 2021, esta experiencia demuestra que limpiar las playas no es una solución a largo plazo. "Esto ilustra la necesidad de cerrar el grifo" asegura y pide que se restrinja todavía más el uso del plástico de un solo uso en el mundo."Hay tanto plástico en los océanos que hay que hacer todo lo que sea posible para evitar que siga llegando más", indica Lavers.

Los residuos plásticos invaden el planeta, toman islas por asalto y envenenan el ambiente y toda la fauna marina. Hay personas que intentan detener esta invasión. Hay personas (muchas más), que desconocen esta tragedia.