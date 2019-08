El "Puli" Villegas va por la dorada, seguílo en vivo por El Diario

A las 16 (hora argentina), el puntano, Alfredo "Puli" Villegas junto a Pablo Fusto jugarán la final de del dobles masculino con pelota de cuero en frontón ante la dupla cubana conformada por Armando Chappi y Frendy Fernández.

Los argentinos llegan invictos al cotejo definitorio tras cuatro presentaciones. Justamente al rival de hoy lo derrotaron en el debut por 15-6 y 15-9.



Fusto y Villegas vencieron el miércoles, por 2 a 0, a los mexicanos Miguel Urrutia y Rodrigo Ledesma y se clasificaron a la final del dobles. Mientras que México se quedó con la presea de bronce.

Sueño cumplido

El "Puli" Villeges, especialista en pelota paleta y ganador de una medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca 2014, siempre soñó con jugar en los panamericanos y ahora no solo lo está cumpliendo sino que podría traerse a tierras puntanas la dorada.

“Mi sueño es poder jugar este Panamericano, son grandes las posibilidades, me he entrenado más que nunca y siento que físicamente me encuentro en mi mejor momento. Tenemos la suerte de tener en el equipo a Pablo Fusto, el mejor jugador en la disciplina que vive hace más de 10 años en España; es el mejor de todos sin ninguna duda y ojalá podamos contar con él en el Panamericano”, había expresado Alfredo en Marzo cuando viajó al país europeo para entrenarse con su compañero, hoy ambos luchan codo a codo y las posibilidades son buenas ante Cuba, un rival ya vencido anteriormente.