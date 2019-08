Alonso cargó con dureza: “De Rossi no aprendió nada de Fútbol”

Norberto Alonso, gloria e ídolo de River Plate, criticó hoy al volante italiano de Boca Juniors Daniele De Rossi y señaló que "no aprendió nada de fútbol" durante su extensa trayectoria.

"De Rossi se ve que no aprendió nada de fútbol en donde estuvo. Un "5" no puede tirarse todas las jugadas al piso. Eso no es de crack", manifestó Alonso en diálogo con radio Cooperativa sobre el ex volante de Roma de Italia.

"Los periodistas ven otra cosa. Hace muchos gestos para los compañeros. Hace gestos para la gente; es un tribunero", agregó el ex número "10" de River.

Alonso, de 66 años, consideró "una ventaja" que De Rossi juegue para Boca en el Superclásico del 1° de septiembre en el Monumental por la quinta fecha de la Superliga.

"No quiero avivar giles, pero me encantaría que juegue contra nosotros", concluyó el "Beto".