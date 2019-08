Central Cordoba derrotó a All Boys y está en cuartos de final

Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo de la Superliga, le ganó 1 a 0 esta tarde a All Boys, de la Primera Nacional, para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.



El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del torneo federal, se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe y el único tanto de los santiagueños fue anotado por el colombiano Joao Martínez, en la primera etapa, tras una muy buena maniobra colectiva.



En la primera etapa, conceptualmente Central Córdoba asumió el partido de una mejor manera como un equipo de Superliga, a pesar de alistarse íntegramente con muchos jugadores suplentes, no rifó la pelota, fue criterioso y jugó por abajo tratando de abastecer a sus delanteros.



Por eso no extrañó que marcara el gol de apertura, el cual llegó con una combinación que se inició en Lisandro Alzugaray por derecha y que definió Joao Rodríguez, con un tiro bajo al palo izquierdo, luego de que Jonathan Herrera la dejara pasar entre sus piernas, a los 13 minutos.



All Boys estuvo lento en el medio e impreciso, con mucha distancia entre sus líneas y, si no fuese por el arquero Nahuel Losada, se hubiese ido al descanso con una desventaja mayor.



En la parte final, All Boys mejoró la imagen con el ingreso de Lucas Agüero, pero no le alcanzó, porque Central Córdoba se agrupó bien atrás y buscó salir rápido de "contra".



El conjunto de Floresta dispuso de dos ocasiones para igualar, una en los pies de Facundo Callejo y otra por intermedio de Agüero, ambas bien conjuradas por el arquero Maximiliano Cavalloti, muy poco para preocupar al buen planteo defensivo de los santiagueños.



Llegó el final, con la impotencia de All Boys y la tranquilidad de Central Córdoba, que se anotó una merecida victoria y el pasaje a la próxima ronda del certamen.



En los cuartos de final, Central Córdoba se medirá con Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo del Federal A, que en esta fase de la Copa Argentina eliminó a San Martín de San Juan.