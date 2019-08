Kiki Ruta, un ejemplo de tenacidad a la par del tenis

La desinhibición con la que se desenvuelve la blonda "Kiki" Ruta la acompaña a cada paso. Aunque su documento la anuncia como María Elvira Gianformaggio, no se dará vuelta en la calle a menos que le griten "Kiki".

“Nadie me conoce así, para todos soy 'Kiki' Ruta”, se presentó la jugadora de tenis de 65 años que se destaca en el combinado de la Asociación Veteranas de Mendoza, con quienes desde 2014 gana torneos dentro y fuera de su provincia. Sus padres le decían así (aunque no sepa el porqué) y lo combinó con el apellido de casada.

Cuando lo conoció a Jorge Ruta (con quien se casaría), ella tenía 13 años y fueron a jugar al Club GEPU, a una cuadra de su casa actual, vivienda donde la visitan sus hijos y se distraen sus nietas. Es un hogar ordenado, en el que hasta los juguetes infantiles están a la vista pero no tirados.

A los 16 años “me enloquecí con el tenis pero dejé por los embarazos de los chicos”, recordó. Se casó a los 21 y, tras los nacimientos de Solange, Jorge y Federico, en el '82 volvió y combinó el polvo de ladrillo con el cemento incipiente que fue la fiebre del pádel.

Sin embargo, supone que en la actualidad no se desempeñaría tan bien con la paleta de pádel como lo hace hoy con la raqueta.

Comenzó a los 18 años, cuando la comisión encabezada por su suegro, Jorge Ruta, se hizo cargo del club que la Sociedad Italiana posee en Juana Koslay. Su marido la inscribió en 1974 (todavía conserva el carnet Nº 592) y empezó otra vida.

Tanto que sus herederos juegan al tenis y la sigue la más chica de las nietas, Itatí, quien sería de la cuarta generación familiar.

“Mis hijos se criaron ahí, lo mamaron desde chicos; el padre se los inculcó y lo jugaron como actividad deportiva”, comentó la socia vitalicia de La Strega.

"Kiki" entrena tres días a la semana, tres horas (mínimo) por cada jornada; “y si puedo ir otro día, también voy”, aseguró la atleta, en una charla amena matizada con risas, un termo que recargó varias veces y cambios de yerba para unos mates con edulcorante.

Es que en el club no todo es peloteo, sino que priorizan el encuentro con las amistades. En el ’93 falleció Jorge y encontró en el deporte una descarga emocional y su segundo amor, después de la familia.

“La Strega es mi lugar en el mundo, me iría a vivir”, aseguró con fanatismo desmedido. “El entorno en el club me ayudó a superar etapas dolorosas de mi vida”, dijo.

Con pasión y disciplina, en 2015 fue la única dama del quinteto formado por Esteban Leger, Diego Roel, Mauricio Rojas y Jorge Costa, que ganó la Copa Davis Strega, y fue la primera puntana en obtenerlo. Su marido Jorge logró esa copa cuatro veces en los '80. “Antes era una copa machista y yo fui la primera mujer que la ganó”, precisó "Kiki". “Éramos 'los muertos' en esa final y ganamos el torneo”, confesó con una gran sonrisa. “Para mí era como Wimbledon y Roland Garros juntos”, comparó.

Su palmarés lo completan medallas, credenciales, trofeos y reconocimientos provinciales y otros por los que tuvo que cruzar la frontera sanluiseña.

"Kiki" integra el equipo de la Asociación Veteranas de Mendoza, entrena en el Club Andino y compitió en torneos diversos, con excelentes resultados. Su conexión mendocina tiene que ver con que su hijo Jorge vive allá desde 2014. Y que su nuera juega al tenis. Ella les contaba que la suegra también, y la convocaron por su desempeño en la línea final de la cancha. “Hicimos una amistad, entrenamos juntas y ellas cuentan conmigo”, dijo de su escuadra, compuesta por seis personas y con una séptima por cualquier eventualidad.

En 2017, en el Nacional en San Juan, quedaron entre los tres mejores clasificados, por lo que jugaron el Sudamericano en Santiago de Chile. “Fue una experiencia maravillosa y vivir eso a esta edad es algo único”.

“Che: no estuviste grabando ¿no?”, se sorprendía risueña cuando la sinceridad la desbordaba y quedaba registro de sus exabruptos en el grabador. Pero decía firme “poné esto…” cuando pedía que quedara claro algún concepto.

Cuando otro equipo necesitaba una jugadora de categoría +40, "Kiki" sugirió a Cecilia Páez Segalá, que clasificó y sigue jugando. “Este año fue a los Clasificatorios”, comentó orgullosa de su compañera local. “Al Nacional asisten más de 600 mujeres de todo el país, pero de San Luis somos dos las que podríamos ir”.

Con pesar, "Kiki" confirmó que será la única puntana que jugará el Nacional para Mendoza del 4 al 10 de octubre porque en la provincia no hay jugadoras para las categorías +30, +40, +50, +60, +70 y hasta +80, “que juegan que si las ves te quedas helada”, explicó Ruta.

"Kiki" hizo amistad con Ana Obarrio de Pereyra Iraola, que con 85 años fue la mujer que ganó el Master Argentino, y es una de las mejores tenistas en su categoría (más de 80 años). “Quiero llegar como ella”, deseó "Kiki".



Como un trago amargo que nada tuvo que ver con el mate, Ruta comentó que: “En San Luis no se podría armar un Nacional porque no llegás a formar seis parejas de una misma categoría”, lamentó la puntana que no encuentra pares en su propia ciudad.

En el club, "Kiki" tiene que jugar mixto —con y contra su hija Solange— o contra tres hombres, actividad por la cual levantó su nivel y resistencia, porque siempre les pidió que no bajen su rendimiento por jugar contra una mujer. Ella corre y pelea las pelotas sin ceder espacio. Y la satisfacción de ganarles es muy grande.

“¿Pasar desapercibida? ¡Nunca!”, afirmó con una gran risa, en alusión a sus vestimentas. Mientras el resto de los tenistas eligen las tradicionales prendas blancas (pocos viran al negro), ella solo usa colores llamativos. No obstante, la sonrisa de la deportista se destaca con frescura. “Soy lo más desprejuiciada que hay, cero”, indicó con espíritu festivo.

“Lo llevo en la sangre: si volviera a nacer lo haría de nuevo”, expresó la tenista, con alegría en su rostro y una luz expandiéndose desde sus ojos claros.