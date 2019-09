Los desplazados por causas climáticas, los perseguidos por cuestiones políticas, los olvidados de los derechos humanos; todos ellos y en muchos lugares del mundo sufren la peor de las tragedias: la emergencia del hambre.

Son 41 países los que necesitan ayuda alimentaria externa, de ellos 31 situados en África, ocho en Asia y dos -Haití y Venezuela- en América Latina y el Caribe, según explica un estudio trimestral de las Naciones Unidas.

Los conflictos son la causa principal de los elevados niveles de inseguridad alimentaria, a la que se suman las condiciones meteorológicas adversas, en particular la escasez de lluvias en África.

Los países de la lista no variaron en los últimos seis meses, según el informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria publicado la pasada semana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los 41 países que necesitan actualmente ayuda alimentaria externa son: Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Haití, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.

Al mismo tiempo, las cosechas de cereales se anuncian abundantes en varios países de América Latina y Asia, mientras que la mejora de las condiciones de seguridad contribuyó a impulsar la producción agrícola en la República Árabe Siria.

Los conflictos provocan hambre y cerca de la mitad de estos países necesitados de ayuda son escenario de disturbios civiles o conflictos en toda regla, mientras que otros se enfrentan a una grave escasez de recursos debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países vecinos que experimentan tensiones.

En Afganistán, 3,6 millones de personas se encuentran en niveles de inseguridad alimentaria de “Emergencia” (Fase 4 de la CIF, la clasificación de fases de la seguridad alimentaria), y otros 10 millones en niveles de “Crisis” (Fase 3 de la CIF).

En Sudán del Sur, se estima que unos 6,35 millones de personas -es decir, el 54 por ciento del total de la población-, padecen de grave inseguridad alimentaria.

En Siria, si bien el aumento de la producción de la cosecha de trigo de 2019 mejoró la disponibilidad de cereales en el país, hay todavía unos 6,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, y otros 2,5 millones de personas más corren el riesgo de caer en esta misma situación si no cuentan con el apoyo adecuado para sus medios de subsistencia.

Los conflictos y la inseguridad civil son también los principales factores de la inseguridad alimentaria en Burundi, Camerún, la República Democrática del Congo, Yemen y partes de Myanmar y Nigeria.

En Venezuela, la hiperinflación erosionó gravemente el poder adquisitivo, generando graves limitaciones al acceso de los hogares a los alimentos, mientras que se espera un descenso de la producción de cereales debido a la falta de insumos agrícolas. Unos 4,3 millones de personas abandonaron el país y se establecieron en países vecinos, donde sus necesidades humanitarias son “significativas”, según el informe.

La falta de precipitaciones -incluyendo una severa sequía en África oriental-, agravó la situación de inseguridad alimentaria en varios países de la región. En África occidental, las estaciones meteorológicas de Mauritania registraron fuertes déficits estacionales de precipitaciones a mediados de agosto y los análisis de teledetección de las condiciones de los pastizales en algunas partes del país indican el nivel más bajo de producción de biomasa en los últimos 20 años.

Las condiciones climáticas adversas aumentan la inseguridad alimentaria. La emergencia del hambre es dramática.