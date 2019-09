Camila Pereyra: una periodista en defensa del deporte femenino

Aunque cambien las modalidades y soplen vientos de cambio, el ambiente futbolero aún ofrece resistencia a ciertas actividades deportivas y periodísticas. “Siendo mujer, en esta profesión estoy todo el tiempo tratando de demostrar que sé… y es un poco desgastante”, comentó Camila Pereyra Zarandón, periodista deportiva y dirigente del fútbol sala, con 25 años.

“Abro caminos, busco y espero las oportunidades para aprovecharlas en el momento adecuado”, aseguró la comentarista, que hace pocos días pisó el verde césped futbolero, y cuyo sueño sería comentar un clásico puntano y un partido de la Selección nacional. La primera transmisión fue con Estudiantes (debutante nerviosa), pero al siguiente con Juventud lo disfrutó. “Salió casi perfecto, siempre puede ser mejor”.

En ambos partidos no registró gritos ajenos desde afuera, pero sí notó poca presencia de colegas. “Al entorno no le presté atención, pero creí que iba a haber más compañeras”, reconoció Cami, porque las vio en el predio, pero no en campo.

“Me esfuerzo para dar lo mejor desde el periodismo deportivo y dirigenciando el futsal”, dijo Pereyra, testigo de revoluciones femeninas deportivas. El futsal jugó por primera vez en el Campus de la ULP, el martes el fútbol tuvo un súperclásico Boca-River, y el finde Luna Prieri, integrante de la Selección de Hockey San Luis fue la mejor jugadora del Campeonato Argentino Sub 18. “Fue una semana para recordar”, aseguró Camila.

“Ahora, cuando le pregunten a una nena en el jardín de infantes puede decir: ‘Quiero ser futbolista’. Y yo eso de piba lo veía tan lejos, que me emociona vivir este momento”, contó feliz. “Soy parte de esta historia, de esta lucha, porque en los negocios hay camisetas de Lio Messi pero no de María Florencia Bonsegundo”, diferenció entre el crack del Barcelona y su par, que juega en el Valencia C.F. de la Primera División Femenina de España y en la Selección argentina.

“Ese es un fundamento del machismo para decir que la versión femenina no vende, y en realidad es que no hay en el mercado quién la ofrezca. Por eso trato de, desde mi espacio en la radio, difundir eventos deportivos femeninos”, recalcó Cami, que trabaja en FM Lafinur 90.9 de lunes a viernes a las 18 en “Dame Pelota”, y es columnista los jueves en “No Tan Santas”.