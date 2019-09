El Concejo busca saber el estado financiero de Transpuntano

Otro pedido de informe del Concejo Deliberante tiene como protagonista a Transpuntano, la empresa de transporte público con mayoría de capitales municipales. Tras la solicitud de aumento del boleto de colectivo, de 22 pesos a 32,50, los ediles sospechan que estos pedidos no tienen una justificación financiera real. Es por eso que los integrantes de la Comisión de Transporte elaboraron un exhaustivo cuestionario con varios puntos donde se compara información brindada por la empresa en pedidos de informes realizados en 2018 (sobre el ejercicio 2017 de la firma) con los estados contables de la misma. Allí los concejales observaron incongruencias en los números brindados, con diferencias de más de 18 millones de pesos en ingresos por ventas de pasajes. Otra incógnita, aún sin respuesta, es si el Municipio le está pagando a la empresa los boletos gratuitos, un punto fuerte y específico que los concejales pretenden conocer. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Durante la primera mitad del año los miembros de la Comisión de Transporte invitaron en varias oportunidades al gremio de la UTA y a los choferes; al Municipio en la figura del secretario de Gobierno y de Hacienda y al presidente de la empresa Transpuntano y sus contadores. Aunque sí pudieron reunirse con algunos, nunca lograron conseguir que Transpuntano y el Municipio establezcan claridad en los estados contables de la empresa. Afirmaron que en los pedidos de informes anteriores, comparados con los estados contables, pudieron encontrar varias inconsistencias en sus ingresos.

"El proyecto ha sido bastante preciso porque necesitamos conocer en detalle si la Municipalidad aporta a la empresa o no. El último pedido de informe que se aprobó fue en junio y no se contestó, por eso se requiere nuevamente ahora. En aquel momento ese informe estaba relacionado con el estado de las unidades, el mantenimiento, la limpieza y calidad de servicio de los colectivos. Este está relacionado con los recursos, porque hemos identificado que la cantidad de dinero que tiene pensado recaudar la empresa con el aumento que pretende de acá a fin de año es realmente un monto que puede ser cubierto tranquilamente si la Municipalidad abona el 100 por ciento de los boletos gratuitos, que creemos que no lo hace. Hay sospechas serias de que no se abona el 100 por ciento de todo lo que cuesta el boleto para Transpuntano", sentenció el concejal por el interbloque Avanzar y Cambiemos y miembro de la comisión, Javier Suárez Ortiz.

El edil manifestó que si el Municipio cumpliera con esa responsabilidad quizás no habría que aumentar el precio del colectivo o la suba sería menor. "En el del 2017 hay créditos por pagar por ventas de pasajes cercanos a los 33 millones de pesos. Pasó lo mismo en el 2018, en los estados contables que mandan a la Municipalidad hay 36 millones de pesos que están como ventas y créditos por cobrar, o sea que no se han pagado, entonces queremos saber qué es esto que figura como una deuda por cobrar a nombre de la empresa, o si son los boletos gratuitos y vemos que la Municipalidad ejecuta en las partidas presupuestarias un monto sumamente menor de lo que realmente cuesta. Fuimos muy precisos para que nos respondan y nos digan qué está pasando y de esa manera podamos tomar una decisión lo más acertada posible, pensando también en los usuarios", explicó.

Además los concejales solicitan saber la cantidad de boletos cortados en 2018 y en el primer semestre de 2019, discriminados por mes y tipo de pasaje para conocer los ingresos que debería haber percibido, y si se hicieron efectivos durante ese período. También piden documentación que los respalde.