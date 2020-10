Las puertas abiertas y la información al momento

Habrá que revisar la agenda. El tema en discusión es que el gobierno provincial en general y el Comité de Crisis en particular no brindan la información adecuada y además se cierran sin mantener contactos con legisladores, con organizaciones, con los ciudadanos de San Luis.

El viernes, el mencionado Comité emite un comunicado con información amplia, con datos precisos. Estas novedades llegan a todos los medios y proliferan libremente por todas las redes sociales. La información es simple, precisa y actualizada. Se entiende con nitidez, no está enturbiada por tecnicismos. Se realizaron 768 muestras, 199 dieron positivo para coronavirus. Lamentablemente, hubo 4 personas fallecidas. En total hay en la provincia 2.843 casos, 1.698 están activos, hay 1.095 altas y 50 fallecidos. En Terapia Intensiva se encuentran 13 pacientes, 11 de ellos en estado crítico y con asistencia respiratoria. Clarísimo. Todo nítido y comprobable. Incluso el comunicado abunda en más precisiones. Por múltiples medios audiovisuales se emiten los reportes de rutina y en caso de ser necesario se recurre a informes extraordinarios. El martes a la tarde, el Gobernador de San Luis, junto a otros funcionarios y la presidenta del Comité, brindó una conferencia de prensa que duró más de cuatro horas y de la que participaron absolutamente todos los periodistas que desearon hacerlo. De los medios grandes, de los chicos y de los medianos. De todos los rincones de la provincia. No hubo limitación alguna para formular toda clase de preguntas. Información directa y precisa. Y no es el primer encuentro de este tipo que se realiza durante el período que abarca la pandemia.

¿El gobierno provincial y el Comité de Crisis se encierran? Por tomar solo los últimos días. Y a modo de ejemplo y evidencia. Los propietarios de canchas de fútbol reconocen en su petitorio el acompañamiento permanente del Programa Deportes provincial. El Ministro de Educación se encuentra en conexión con su par de Nación y con el resto de los ministros del área del país, participando de extensas reuniones. El viernes, el primer mandatario provincial convoca a todos los legisladores nacionales a un encuentro virtual donde se comparte información y se responde sobre las cuestiones más variadas. Participa una buena parte del Gabinete. Para facilitar el tratamiento legislativo del Presupuesto provincial se brindó absolutamente toda la información requerida. El viernes 2 de octubre y el lunes 5, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto se reúne con los jefes de bloque de la Cámara de Diputados de la Provincia, el vicegobernador participa del encuentro. En la semana, el Gobernador es parte de una reunión con el Presidente de la República y con otros gobernadores. El Ministro de Medio Ambiente de la Nación recorrió San Luis acompañado de la jefa de Gabinete de Ministros. Los funcionarios de las áreas involucradas se reunieron con las entidades rurales de la provincia, con productores de Mendoza, Córdoba y La Pampa. Fueron parte de las conversaciones, estando presentes en San Luis, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación y el secretario del Ministerio del Interior. Son habituales las reuniones con empresarios, industriales y comerciantes. Con los titulares de las cámaras que los nuclean, y con hombres y mujeres que no son parte de esos nucleamientos. Autoridades de varios sindicatos concurrieron a Terrazas del Portezuelo, se destaca un particular acuerdo con personal de la Sanidad. El intercambio de novedades con los intendentes de ciudades de todos los departamentos es permanente. El titular de Turismo mantiene un fluido contacto con los agentes de la provincia que forman parte de la industria. El personal médico y profesional del Comité recorre a diario los lugares donde la situación lo reclama y trabaja en cooperación con las autoridades respectivas.

La información fluye, la apertura y el diálogo son evidentes. La necesidad de conductas más adultas, sensatas y cooperativas es imprescindible.