La segunda muerte de una deidad de barro

Enterrado, pero no en paz, fotografiado en su mortaja por un par de empleados inescrupulosos de una funeraria, el cadáver de Diego Maradona es la certificación dolorosa de una noticia que a menos de un mes de sucedida sigue golpeando. La utopía de un ser inmortal de carne y hueso, nacido en el barro y putrefacto en el oro, profundamente argentino para más detalles, quedó el 25 de noviembre a la una de la tarde convertida en una ilusión que duró 60 años.

A partir de allí, la figura de todos los Maradonas posibles reprodujo un sinfín de sensaciones que en los primeros días aprovisionaron una despedida inusual y más adelante en varias causas judiciales que intentan echar luz por un lado a las causas y responsabilidades de la muerte y, por otro, a la pesada herencia del "Diez". Es imposible saber qué deparará el destino tanto en los estrados como en la novela post mortem de quien fuera el mejor futbolista del mundo, pero, como en las buenas tragedias que tienen a dioses como protagonistas, puede pasar cualquier cosa.

Tuvo Diego el candor fortuito (para algunos será una última jugarreta del destino, para otros el milagro definitivo de una divinidad pagana que manejó los tiempos a su antojo) de morir en el horario en que los programas de debate futbolero más vistos estaban en el aire. Se sucedieron entonces algunos comentarios que mezclaban el estupor, la sorpresa, la angustia y la incomparable certeza de estar frente a un instante histórico. Aunque el factor común fue la incredulidad, ¿cómo era posible que el ídolo de los quemados, el Highlander de la redonda y la efedrina, el compadrito que desafió a Dios, al diablo y a sus representantes en la Tierra, estuviera muerto?

En ese momento de desazón ninguno de los opinadores tan buenos para los análisis de táctica futbolera tuvo la sensatez de dirigirse hacia el costado inverso del pensamiento. El verdadero milagro de Maradona, lo increíblemente sorprendente de su vida repleta de excesos, permisos y cocaína era que todavía estuviera vivo; que la noticia que llegó sobre finales del mes pasado no haya ocurrido hace una o dos décadas. Con la predicción piojosa de que ya no habrá goles que den de morfar hecha una realidad celeste y blanca llegaron otros momentos sublimes de la vida argentina después de Maradona.

Con todas las previsiones contra la pandemia a las que el país y el mundo se sometieron durante el año relegadas por el dolor del fallecimiento de una persona a la que la mayoría de los argentinos no había tratado nunca en persona, una multitud salió a despedirlo.

El velorio fue como fue la vida de Diego: desmesurado, descontrolado, incorrecto, peligroso, en un juego límite con una salud en permanente peligro de derrumbe. No importó. Más que discutir por qué la despedida del ídolo fue el cúmulo de desaciertos y represión que las cámaras mostraron no sin regodearse ante una nueva demostración de lo difíciles que son de corregir los argentinos, el sector político se diluyó en echarse responsabilidades unos a otros y tratar de sacar un rédito extra.

De todas las reflexiones que se acumularon en redes sociales y programas de televisión sobre la muerte futbolista, una de las más perfectas se le adjudicó al notable escritor César Aira: “Yo a Maradona lo respeto como drogadicto; lo que haga adentro de la cancha no me interesa en absoluto”. Si la mención de esa genialidad hubiera sido cierta —la editorial de Aira tuvo que salir a desmentir la autoría de la sentencia— se habría encontrado un pensamiento que si bien no podría tildarse de popular, sí de concienzudo e irónico, dos pilares que no estuvieron presentes en el resto de los pensadores mediáticos que se sucedieron en este tiempo.

Otro latigazo fatal del fallecimiento de Diego castigó con dureza las anchas y musculosas espaldas de Los Pumas, acribillados por la herejía de no hacer un homenaje a la altura de lo que el sector más ortodoxo de la iglesia maradoniana esperaba. La inclemencia recayó sobre el cheto medio y discriminador por hacer uso del consabido derecho de llevar el duelo como se puede. O como se quiere. Nunca como se debe.

Por supuesto que la nimiedad del homenaje Puma en el partido que perdieron con los All Blacks quedó más expuesto por lo fabuloso del recuerdo neozelandés, que mostró la estatura de Maradona en todo el mundo al dejar como ofrenda una camiseta momentos antes de su ritual más sagrado: el haka. Los jugadores argentinos ni siquiera se acercaron a retirar el regalo.

Es un imposible ejercicio de análisis determinar si los repudiables tuits que publicaron hace nueve años tres integrantes del actual seleccionado de rugby nacional —entre ellos el capitán, Pablo Matera— hubieran tenido la misma repercusión y la misma reacción en caso de que los esforzados de la ovalada hubieran hecho un homenaje acorde a las expectativas nacionales sobre el genio de la redonda. Al respecto, es conveniente no esconder detrás de la xenofobia y la homofobia la calidad de imbéciles que tuvieron los rugbiers.

Curiosamente, la lógica de los defensores de Maradona que imponen la idea de que al futbolista se lo juzgue solo por lo que hizo en la cancha se quebró como un repaso de las incongruencias que tuvo Diego en vida al momento en que ambos escándalos (incomparables por su dimensión cuantitativa) opacaron la sensacional incursión deportiva de Los Pumas en el Tres Naciones. Consiguieron dos empates antes los poderosos Wallabies; el primer triunfo de su historia ante los All Blacks y una categórica paliza ante el mismo seleccionado la tarde del homenaje trunco. Se sabe: los dioses dan y castigan de acuerdo al diezmo.

Con la noticia de la muerte del "Diez" todavía retumbando en los medios del mundo, la revista Caras sumó una nueva medalla de lata a su nutrido palmarés con una tapa en la que se la ve a Claudia Villafañe en una evidente foto de archivo (aunque no está aclarado en la portada) y una declaración que invita a pensar que habían conseguido lo que nadie: una entrevista con la mujer más buscada del momento. Cuando una de las hijas de la protagonista de la edición y del inmortal que pasó a la mortalidad explotó en las redes, el vicedirector del medio, y autor de la nota, tuvo que salir a aclarar el método que utilizó para obtener la declaración.

Hubiera sido mejor que el atribulado editor permaneciera en silencio, se guardara los chats cruzados con Claudia para su historial íntimo de la profesión y ahorrara a los lectores de la desagradable manera en la que trató de manipular un título que no tenía. ¿Es correcto lo que hizo el periodista en conducir a la deuda para una declaración impactante? Cualquier estudiante de primer año de periodismo respondería que no, mientras degusta y analiza la emisión de "Masterchef celebrity" del domingo a la noche.