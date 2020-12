Lo procesaron por abusar de sus sobrinas cuando eran niñas

Trece años callaron J. y C. lo que vivieron con su tío, el hermano de su madre, cuando ellas quedaban al cuidado de él. Trece años mantuvieron en silencio eso que sufrieron con su tío, lo que les hacía cuando quedaba a solas con ellas: los abusos. Pero el año pasado, cuando la madre de las chicas le permitió al hombre vivir bajo el mismo techo, una de las víctimas decidió contar todo lo que padecieron ella y su hermana. Los relatos fueron tan contundentes que la jueza de instrucción Penal 3 de Villa Mercedes, Mirta Ucelay, procesó a C.A. por "Delito contra la integridad sexual".

El hombre de 34 años fue denunciado por C. y también por el padre de ella en abril del año pasado. El papá de las víctimas contó que el 29 de abril J. le envió un mensaje en el que le decía que estaba en lo de su abuela, que no quería estar en su casa y que tenía algo urgente que decirle. Hacía unos meses que C.A. vivía con su hermana y sus dos sobrinas.

Al día siguiente J., de 14 años, y C., de 18, le confesaron entre lágrimas lo que habían pasado con su tío. Le dijeron que intentaron varias veces, a través de señales e indirectas, revelarle todo a su madre, y que ella siempre desviaba el tema. Ese día las chicas solo le remarcaron que no querían vivir más en su casa mientras su tío estuviera allí, porque un día él "las había mirado" y habían descubierto que él le había tomado unas fotos a C., mientras ella dormía boca abajo, y las había editado. Había colocado el dibujo de una flor en la cola de la joven.

Los primeros abusos fueron en 2006. En ese momento, una de las nenas tenía 5 años.

El padre de las víctimas intentó en varias oportunidades hablar frente a frente con C.A. en presencia de la madre de sus hijas, pero el sospechado nunca le contestó las llamadas. Cansado, fue hasta la comisaría más cercana con sus hijas, a denunciarlo. Recién cuando escuchó lo que declaró C., entendió que todo era más grave de lo que sabía hasta el momento.

La joven contó que los primeros abusos se dieron en el 2006, cuando tenía apenas 5 años. Por ese entonces, al acusado le habían encomendado cuidar de ella y sus hermanas más chicas, porque su padre había sufrido un accidente, estaba internado y su madre iba a cuidarlo a diario al hospital.

Luego, cuando J. tenía 10 años, C.A. también se propasó con ella. A veces, con la excusa de buscar a su hijo, el acusado solía ir hasta el dormitorio de la nena o hasta el baño y entraba en la habitación para observarla cuando se cambiaba la ropa.