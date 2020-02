Los tordos contraatacan: ahora aparecieron en la ex Telefónica

La saga de la invasión de tordos en diferentes espacios públicos de la ciudad sumó un nuevo episodio esta temporada. Espantadas de la plaza Pedernera por el láser que instaló el Municipio, desde hace dos semanas las aves contraatacaron y se instalaron en la calle Necochea, entre Pedernera y Mitre, en la frondosa arboleda que se levanta junto al exedificio de Telefónica.

La bandada de pájaros llegó con el combo completo: bullicio, lluvia de excrementos y un olor nauseabundo que nace desde las veredas salpicadas. Los vecinos no están contentos con sus nuevos visitantes: “Entre las seis y las siete de la tarde es cuando empiezan a llegar. El cielo se pone negro de tantos que hay, es algo impresionante. Y de inmediato te tenés que meter adentro porque no podés estar ni en el patio de tu casa, porque empiezan a caer excrementos”, describió Adriana López, que tiene su hogar frente al recinto. “Hay mucho ruido como si fuera lluvia, pero lo que cae no es precisamente agua”, graficó, con fastidio.

Silvia Masanella, quien reside en la vivienda contigua, está asombrada con la puntualidad con la que arriban los pájaros cada día y cómo emigran casi siempre a las ocho de la mañana. Sostuvo que no solo no pueden estar en sus jardines ni extender la ropa, sino que "la altura de los árboles y las ramas secas que caen han transformado a la cuadra en un lugar peligroso". Y agregó: "Con las últimas tormentas y vientos fuertes, no la hemos pasado bien".

Las casas que están sobre Necochea son las que más sufren por el continuo olor que emanan las heces que quedan bombardeadas en el asfalto, en las lozas de las veredas y hasta en los autos que se atreven hasta estacionarse. Pero los dueños del quiosco "Santiago", que está ubicado en la esquina, también están preocupados. "En un momento que estamos con padecimientos por los virus, como pasa en China, tener un foco infeccioso a veinte metros de donde vivo, no está bueno", manifestó Diego Ortiz.

Incluso los efectivos de la Subdelegación de la Policía Federal, ubicada enfrente del edificio desocupado, le confirmaron a El Diario que el trabajo se vuelve muy complicado con los desagradables regalos que envían las aves.

Pero no es la primera vez que una bandada de tordos escoge ese lugar para refugiarse. Según los vecinos, la escena se repite todos los eneros y luego de un mes, emigran hacia otro lugar. Incluso antes que ellos, la esquina fue el hogar de una gran cantidad de palomas que también hacían sentir su presencia en los alrededores. "Al haber un edificio tan grande que está prácticamente en desuso, atrae mucha suciedad, ratas, de todo", agregó Masanella.

Tras los reclamos que realizaron los vecinos y los propios policías, el Municipio se reunió con los responsables de la empresa "Bird Argentina", que administra el láser que está sobre el hotel Epic para espantar las aves de la plaza Pedernera.

Gerardo Martín, secretario de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, reveló que luego de estudiar diferentes alternativas, planean incorporar otro dispositivo similar pero que sea portátil y que se pueda llevar a cada lugar al que vaya la bandada.

El funcionario explicó que la especie invasora es el tordo renegrido, que se caracteriza por buscar "una arboleda abundante y en altura para refugiarse de otras aves depredadoras". Por eso, los diferentes haces de luces y colores que proyecta el equipo simulan la presencia de otros pájaros y los tordos se van asustados. "En la plaza ha disminuido mucho la población", aseguró.