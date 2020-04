Lucas Apendino Vázquez: los clásicos que no pasan de moda

Las partituras en la casa de Lucas Apendino Vázquez abundan. El guitarrista y docente aprovecha el tiempo de aislamiento obligatorio para estudiar música, rememorar las piezas que quedaron olvidadas y acompañarse con la guitarra en la soledad de su casa.

"Consumo mi tiempo en el pleno estudio. Por un lado, estudiar el mantenimiento de mi repertorio de concierto que es de una hora o quizás un poquito más de duración, y que tiene obras de diversos períodos y estilos, desde música renacentista hasta música del siglo XX, y folclore inclusive; sí o sí tocarlo todos los días, esperando que todo esto pase pronto para poder salir y llevarlo al público. También estudio nuevas obras musicales, investigo nuevos compositores y estilos", contó Lucas, quien indaga por el material musical que archiva en su computadora.

"Muchas de las horas de la cuarentena las paso así. Me encuentro con partituras que pertenecen a otras etapas de mi vida, que me emociona volver a interpretar y me llena de recuerdos, y también con muevas músicas que descubro en el momento", contó.

Además, Lucas prepara sus clases virtuales que comenzará a dictar en mayo para la Escuela de Música de la ULP. "Estoy muy entusiasmado con este nuevo desafío", concluyó.