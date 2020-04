Rolling Stones se sumó al festival online “One World: Together at Home”

La legendaria banda rockera Rolling Stones anunció a través de sus redes sociales que se sumó al macro evento solidario “One World: Together at Home”, que se realizará el sábado 18 para recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19.

El encuentro es una especia de “Live Aid virtual” que fue apoyado por la Organización Mundial de la Salud, la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga, quien será de la partida musical al igual que Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish y Andrea Bocelli. Desde la joven Billie Eilish (de 18 años) al veterano Paul McCartney (77 años), quien estuvo en el festival Live Aid en 1985.

En Argentina podrá verse a través de las señales de Viacom CBS como MTV, Comedy Central, Paramount Channel, MTV Hits, VH1 y Telefe.

El resto del mundo podrá seguirlo por internet y además algunas cadenas de televisión europeas, como la británica BBC, han confirmado que lo darán durante la mañana del domingo.

La actividad comenzará con un maratón de seis horas de música en directo a través de un centenar de artistas que actuarán mayormente en las plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado en las televisiones de Estados Unidos (a partir de las 21 de Argentina) y que contará con la conducción de los tres más importantes anfitriones de los programas de la noche norteamericana: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El objetivo de “One World: Together at Home” es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del público. Ya lo avisó la propia Lady Gaga cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo", dijo.

Por tanto, la propuesta parece ser unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta, ofrecer una distracción y dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales.

Con ese plan y hasta el momento, los organizadores aseguran que ya lograron reunir 35 millones de dólares, dinero que tendrá como objetivo mejorar la disponibilidad de equipos de protección individual, realizar test para niños y mejorar la capacidad de las pruebas de laboratorio.

Otras figuras de la música que participarán de la convocatoria son los latinos Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin; artistas Pop como Taylor Swift, Alanis Morissette, Lizzo, Chris Martin y Celine Dion y europeos entre los que se cuentan las francesas Angèle y Christine and the Queens, y la británica Jessie J.

La nómina sumó en las últimas horas a nuevas personalidades de la canción y también del cine y la televisión, entre quienes se cuentan a la pianista y cantante Alicia Keys, la comediante Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, las actrices Ellen Degeneres, Oprah Winfrey y Lupita Nyong’o, el rapero L.L. Cool J, el actor Matthew Mcconaughey, y los cantantes Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Usher y Victoria Beckham, entre otros.

Toda la información en https://www.globalcitizen.org/es/connect/togetherathome/

Horarios de transmisión en vivo

• 0-2 horas •

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan

Hozier & Maren Morris

Hussain Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

• 2 - 4 horas •

Adam Lambert

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common

Delta Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Kesha

Michael Bublé

Rita Ora

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

The Killers

Zucchero

• 4 - 6 horas •

Angèle

Annie Lennox

Ben Platt

Billy Ray Cyrus

Charlie Puth

Christine And The Queens

Common

Eason Chan

Ellie Goulding

Hozier

Jennifer Hudson

Jessie J

John Legend

Juanes

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

Luis Fonsi

Niall Horan

Picture This

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

SuperM