Mirá en vivo el recital "One World", con Paul McCartney, Rolling Stones y otros

El evento benéfico es propiciado por la Organización Mundial de la Salud y se transmite por televisión e internet. A las 21 horas es el gran concierto.

Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Alanis Morissette y Andrea Bocelli serán parte del elenco encargado de animar hoy el macro evento solidario “One World: Together at Home” propiciado por la Organización Mundial de la Salud, la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga, quien también será de la partida.

Otras figuras de la música que participarán de la convocatoria son los latinos Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, artistas pop como Taylor Swift, Lizzo, Chris Martin y Celine Dion y europeos entre los que se cuentan las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.

La nómina sumó en las últimas horas a nuevas personalidades de la canción y también del cine y la televisión, entre quienes se cuentan a Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Ellen Degeneres, Ll Cool J, Lupita Nyong’o, Matthew Mcconaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Usher y Victoria Beckham, entre más.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado en las televisiones de Estados Unidos (a partir de las 21 de Argentina) y que contará con la conducción de los tres más importantes anfitriones de los programas de la noche norteamericana: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

En Latinoamérica el especial podrá verse a través de las señales de Viacom CBS como MTV, Comedy Central, Paramount Channel, MTV Hits, VH1 y Telefe.

El resto del mundo podrá seguirlo por internet y además algunas cadenas de televisión europeas, como la británica BBC, han confirmado que lo darán durante la mañana del domingo.