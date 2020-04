Lo procesaron por violar a una joven que estaba dormida

La impresión o la sospecha de que algo raro había pasado durante una fiesta que había compartido con amigos universitarios estuvo prácticamente desde el minuto cero, en 2007. Pero fue recién unos cinco años después cuando sus amigos, que también habían sido parte de la reunión, le confirmaron aquello que a ella se le presentaba como recuerdos fragmentados y difusos de una noche en la que todos habían bebido de más. Justamente por esa razón, la joven en un momento dado se quedó en una habitación, durmiendo sola. Y uno de los invitados, un joven a quien conocía pero de quien no era amiga y con quien no había ninguna clase de vínculo, entró en el dormitorio y la violó. Ahora, el hombre a quien denunció después de que sus amigos le contaron lo ocurrido, fue procesado por la jueza Penal 3, Virginia Palacios.

Hay un aspecto del fallo a destacar y la magistrada lo dejó expresado en la resolución: la necesidad de que la Justicia encare la investigación de los casos —y muy especialmente de este tipo de delitos, que afecta la integridad y la libertad sexual— desde una perspectiva de género. “He de formular una consideración final: en esta causa no se investiga la conducta (de la joven denunciante) en cuanto a si la misma se encontraba ebria o no, sino que, por lo contrario, el juicio de valor se centra en la conducta de quien habría aprovechado esa situación para saciar sus deseos sexuales desatendiendo el libre consentimiento de la víctima”.

Y prosiguió: “Insisto en la necesidad de crear un cambio en quienes tenemos a cargo impartir justicia en causas como la de la marras; se requiere perspectiva de género, que se traduce en no indagar sobre lo que (la joven) hizo o dejó de hacer, sino centrar la labor jurisdiccional en cuanto a descentrar si existió una voluntad libre de todo vicio para establecer el vínculo sexual con el denunciado. Deberá entenderse de una vez por todas que en el marco de una relación sexual, los sujetos tienen a su exclusiva carga y responsabilidad extremar todas las medidas tendientes a zanjar cualquier duda que se les planteé en torno al libre consentimiento de la otra persona; y en ese contexto, resultaría insostenible que (la denunciante) hubiere de prestar su plena voluntad libre de todo vicio, encontrándose en estado de inconsciencia”.

Los amigos de la denunciante que dieron testimonio indicaron que nunca la habían visto en tal estado. Producto de lo que había tomado se descompuso, vomitó y luego quedó totalmente adormecida. Por ello, a partir de las preguntas formuladas durante las audiencias testimoniales, quedó sobrevolando la duda de si la bebida pudo haber tenido alguna sustancia que la dejara en ese estado. Pero no pudo establecerse que así fuera.

Lo cierto es que esa noche, mientras se desarrollaba la fiesta en una casa de calle Tomás Jofré, la denunciante estuvo junto a dos amigos y a una amiga en un dormitorio. Después, la otra pareja se fue, y ella quedó con uno de los muchachos, L.D.L., con quien había una cercanía y hubo cierta intimidad. Como la muchacha estaba descompuesta, un rato después él también se fue de la habitación y la dejó sola, durmiendo.

Más tarde, cuando L.D.L. volvió al dormitorio, vio que otro invitado (es M.A.L., quien ahora fue procesado) estaba en la cama con la chica e interpretó que mantenían relaciones. Hubo una discusión entre los hombres, ya que L.D.L. estaba interesado en la joven. Otro amigo, enterado de la situación, entró a la pieza, notó que la chica estaba inconsciente y que le costaba reaccionar. La ayudó a ponerse la ropa, pidió un taxi y la llevó a su casa.

Al día siguiente, la joven se comunicó con él para preguntarle qué había pasado, si debía tomar alguna precaución —algún método anticonceptivo de emergencia, por ejemplo—, por lo que había ocurrido durante la fiesta de la noche previa. Ella no se acordaba de mucho. Pero el amigo no le contó sobre lo ocurrido con M.AL.

Recién años después, cuando la denunciante se encontró en Mendoza con su amiga, esta le mencionó que “había estado” con M.A.L. en esa fiesta e hizo el comentario dando por hecho que ella lo sabía. Ella suponía que el amigo que la llevó a su casa le había contado en algún momento lo que había pasado, pero él no le dijo nada. Es decir, hubo personas que estuvieron en la fiesta y sabían lo que sucedió y se mantuvieron calladas por años, en un silencio que fue cómplice del violador.

Lo que le dijo su amiga ratificó aquellas evocaciones sueltas que tenía la víctima. Ella no recordaba el rostro de quien entró en la habitación. Escuchó los pasos de alguien que se acercó, se acostó a su lado y luego se le subió encima. Sintió que la manoseaba y le pidió varias veces que dejara de molestarla. "En ese momento no me daba cuenta de quién era la persona, si era un hombre. No me podía mover, no estaba en mis facultades y esta persona me empezó a penetrar", relató. Lo siguiente que recuerda son gritos de hombres y la voz de su amigo que le dijo que se iban, que había llamado un taxi y la llevaría a su casa.

Luego de la charla en Mendoza con la joven conocida, la denunciante llamó al amigo que la llevó a su domicilio y a L.D.L. y ellos le confirmaron lo sucedido. Transcurridos cinco años, enterada de quién había entrado en la habitación “pude recordar algo y todo me cerraba, es decir, fue esta persona”, aseguró.