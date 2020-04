Transportes escolares piden ayuda al Concejo Deliberante

En una reunión virtual que mantuvieron el martes con la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino, transportistas escolares solicitaron la posibilidad de acceder a un crédito que devolverían cuando se reanude la actividad escolar. Como otra opción para paliar la falta de trabajo por la que pasa el sector, propusieron a los concejales hacer viajes especiales, ya sea para el Municipio o para el gobierno provincial, como llevar gente o retirar productos de la Aduana.

Tras la suspensión de las clases en todo el país a causa de la pandemia de la COVID-19, los transportes escolares cesaron su actividad sin vistas de reanudarla hasta septiembre por lo menos. “Tenemos un problema gravísimo porque no hay ingresos desde el 30 de noviembre del año pasado. Luego comenzaron las vacaciones y solo trabajamos algunos días de marzo, tampoco estamos subsidiados, por eso pedimos hablar con el Concejo para plantear este problema”, explicó Pedro Alcaraz, dueño de un transporte escolar.

Si bien el sector no tiene personería jurídica, formaron un grupo de WhatsApp integrado por unos 40 dueños de transportes escolares de varias ciudades de San Luis, incluidas La Punta y Villa Mercedes. Manifestaron que en la capital puntana hay 30 vehículos escolares registrados.

En representación de sus pares, Alcaraz afirmó que no piden un subsidio, sino un crédito que devolverían cuando retomen su trabajo. “O un trabajo, que nos manden a traer gente o mercadería de la Aduana, para que no se tome como un regalo. En este momento no tenemos nada, salvo un bolsón de comida que nos dieron, nada más que eso”, dijo angustiado.

La concejala por el bloque del Frente Justicialista de Todos (FJT) y presidenta de la Comisión de Transporte, Julieta Ponce, indicó que “surgieron algunas consultas de ayudas desde algún sector del Gobierno. Por supuesto que vamos a trabajar en conjunto con el resto de los concejales de la comisión para ver de qué manera, con nuestra intervención, podemos ayudarlos”, comentó.

“Ellos pasan tres meses sin trabajar y ahora no pudieron continuar, claro que nadie paga por un servicio que no se le está dando, por eso su situación es muy complicada”, aseguró.

“Estamos en diálogo, tenemos que hablar con los distintos sectores que podrían ayudar para ver las posibilidades reales. Esta pandemia no solo afecta a los distintos sectores de la sociedad, sino también a la recaudación y cuestiones que tienen que ver con los gobiernos”, añadió.

Subrayó la necesidad de “diagramar una solución en conjunto con los poderes ejecutivos, tanto municipal como provincial, para evaluar esa posibilidad. En principio vamos a generar reuniones con los ejecutivos para ver de qué manera podemos encontrar la solución que no perjudique a ninguno”.

Más reuniones

Ponce sostuvo que mantuvieron dos reuniones virtuales más. “Una con Jorge Fernández, de la Asociación de Titulares de Taxis, y otra con los representantes de los peones. Fue muy importante escuchar las diferentes inquietudes que tiene cada uno de los sectores. En ese sentido, creemos que los peones son quienes están en una situación mucho más compleja, ya que tienen que pagar un alquiler por el auto y se ven mucho más afectados, entonces era importante escucharlos”.

“Ellos nos manifestaron que particularmente tienen gastos enormes para mantener el servicio”, aseveró.

En las reuniones plantearon la necesidad de agregar un articulado a la ordenanza 3007 que especifique medidas de seguridad, como el uso obligatorio de tapabocas y alcohol en gel. También propusieron instalar plásticos transparentes entre el chofer y los pasajeros, “pero eso todavía no está confirmado”, advirtió.