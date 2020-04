A veces no Todo es Noticia

Un mal reciente y uno de siempre. Por un lado el coronavirus tejió una nueva temática que se replicó con formas antiguas de divulgar, una que muchas veces hace del obelisco el ombligo de Argentina. Con horas de diferencia la señal de noticias TN pasó de dar por sentado algo que nunca sucedió y sus conductores aseguraron con aires de preocupación que en San Luis había muerto una persona por COVID-19. No era verdad.

Es cierto que un legislador sanluiseño irresponsable lanzó un audio, que según dijo era privado, en donde daba por sentada esta muerte. Sin embargo, allí estaban los canales oficiales de comunicación para consultarlos, pero no hubo consulta, hubo una afirmación.

Pasaron las horas, ese mismo canal con el mismo rigor y casi con los mismos personajes lanzó también una información tan imprecisa como fácil de corroborar. Anunciaron que en la provincia no había casos de coronavirus. No era verdad. Solo bastaba mirar las estadísticas nacionales que se publican hasta en los paquetes de cigarrillos (si vale la exageración). Quizás hubo una confusión porque en San Luis y por algunos días no se dieron contagios, pero enfermos hay y están siendo tratados.

Un error genera alerta y el otro contagia un optimismo oscuro. Quizás la urgencia, la necesidad de tener algo, de hacerlo a la distancia, sin ningún tipo de rigurosidad periodística fue la evidencia más clara de lo que representa una provincia como San Luis para este canal de cable. Pareciera que todo lo importante pasa en Buenos Aires y que lo demás es relleno y debe ser tratado como tal. Tal vez nada de esto suceda y lo único que se busca es desinformar, lo que ya dejaría de ser un error para transformarse en una estrategia.

De todas formas, con pocas horas y sobre un mismo hecho se dio como real información falsa. A veces no todo está bien tratado y en otros casos no Todo es Noticia.