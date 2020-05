Norte Libre grabó "La casa de al lado"

Las tardes de otoño están muy bien acompañadas por las melodías de “La casa de al lado”, la canción del uruguayo Fernando Cabrera que los Norte Libre decidieron interpretar al compás de la cuarentena. Cada uno en su casa con sus respectivos instrumentos, uno con el cajón peruano, otro con la voz campante y los últimos dos con la guitarra como compañera, interpretaron una canción digna de recuerdos y nostalgias.

Pero no estuvieron solos. En Buenos Aires los acompañó Iamana Mari, su colega y amiga que se sumó a la serenata que tuvo un centenar de halagos de los seguidores de sus cuentas en las redes sociales. Más de treinta compartidos y con incontables reproducciones, la canción tuvo muy buenas repercusiones y un segundo video grabado en pleno aislamiento. El primero fue “Viejo huarpe”, compañero de “La casa de al lado” en el segundo disco de Norte, “Sangre y Savia”.

Sergio Cattaneo, Federico López Conde, Juan Pillado y Leandro Díaz le hicieron frente al confinamiento y le obsequiaron a su público una versión propia de una canción que les gusta mucho interpretar como grupo. “Elegimos un tema que pidió la gente. Cuando decidimos subir el primer video no estaba muy convencido de grabar en cuarentena porque soy medio meticuloso con la calidad de audio y no me convencía hacer cosas solo con el celular", dijo Federico.

Las pruebas y la edición por parte del bajista (que se valió de tutoriales de YouTube) fueron y vinieron antes de subir el primer video terminado. Para el segundo contaron con la colaboración de Gustavo Bordagorry.

La participación de Iamana se dio tras una simple invitación. "Es una amiga que nos acompañó en las dos giras que realizamos en Buenos Aires y la consideramos una hermana de Norte”, explicó el guitarrista, quien adelantó que el próximo paso de la banda es grabar un tema compuesto por la cantante bonaerense.

La amistad y la confianza con Iamana entusiasmó a los músicos a grabarse frente a cámaras. “Estamos felices por el ruido que hizo el video entre nuestros seguidores y todas las repercusiones que tuvimos”.

Aunque los ensayos pararon por la cuarentena, los músicos comenzaron a preproducir su próximo disco que ya tiene las composiciones listas. “Empezamos a maquetear las canciones y la idea es convidarlas a artistas y amigos para que colaboren con el disco y participen con sus voces e instrumentos. Queremos redoblar la apuesta, mandarlo por mail y que lo devuelvan con alguna versión. Este tiempo lo aprovechamos para imaginar los colores de nuestro disco, la instrumentación que le pondríamos y con cuáles colegas nos gustaría trabajar”, contó el músico.

Desde 2013 hasta la actualidad, Norte Libre es el único proyecto musical que tiene Federico, exmiembro de Los Umbanda, un grupo que revolucionó el ambiente reggae nacional, y al que le dedica la mayoría de su tiempo. Según dijo, la banda representa mucho para él, pues es el canal por donde circulan muchas emociones. "Pienso una gran parte del día en la banda, practico canciones para sumar, toco la guitarra, compongo e imagino futuros shows para el resto del año. Es un grupo a quien le debo agradecer muchas de mis alegrías”, expresó.