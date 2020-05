Los taxistas piden subsidios a través del Concejo Deliberante

La Asociación de Titulares de Taxis de San Luis envió una nota al Concejo Deliberante capitalino y, en la primera sesión virtual de ayer, tomó estado legislativo e ingresó a la Comisión de Transporte. En el documento, el sector le solicitó a los ediles que intercedan por ellos y los ayuden a conseguir un subsidio, tanto para los choferes como para los titulares, para poder paliar el difícil momento que por el que atraviesan. El presidente de la entidad, Jorge Fernández, aseguró que los viajes disminuyeron en un 66 por ciento debido al aislamiento social y obligatorio y que la recaudación solo les alcanza para el combustible y comer. Además pidieron que la Municipalidad no les cobre la renovación de la licencia de taxi de este año, ya que “el costo es de aproximadamente unos 4.000 pesos y ninguno podrá afrontar ese gasto”.

Fernández manifestó que también enviaron dos notas más con el pedido de subsidio, al intendente Sergio Tamayo y al gobierno provincial. “No pedimos un monto en particular, solo una ayuda como para poder hacer frente a nuestros gastos y ponernos al día con las cuentas, porque cuando se levante la cuarentena muchos vamos a tener que renovar el carnet de conducir y la libreta sanitaria, que hoy están prorrogadas, pero se han vencido”, expresó.

“Más allá de que a partir del momento en que se decretó la cuarentena, en una semana muchos choferes siguieron trabajando, hoy en día tener el auto en la calle no conviene económicamente, porque si se te rompe una cosa, lo que recaudás en un mes no te alcanza para cubrirlo”, especificó.

Comentó, además, que la recaudación bajó en un 66 por ciento. Fernández aseguró que antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, realizaban aproximadamente treinta viajes diarios y ahora apenas llegan a diez. “Por ejemplo, yo salgo de 7 a 18 y en promedio hago 1.400 pesos por día. A ese monto hay que restarle la nafta, el gas y la comida que llevás a tu familia. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con muchos propietarios que están pagando las cuotas del auto, de entre 14 o 15 mil pesos, y no les dan los números”, agregó.

Indicó que a partir de la apertura de los locales que comenzó el lunes, el ciento por ciento de los taxis salieron a trabajar y eso hace más difícil la recaudación.

“En la misma nota que enviamos al Concejo y al intendente les solicitamos que la renovación anual de la licencia del taxi de este año no se haga, porque, dada esta situación, no vamos a poder afrontar ese pago y hemos pedido que directamente saquen una resolución para que lo asienten en la libreta del taxi. El año que viene la haremos como todos los años”, subrayó Fernández.

“De una forma u otra forma, todos estamos pasando una situación crítica. Si bien es positivo que hayan abierto los locales, los que estamos en la calle vemos que no hay movimiento. La gente está cuidando la plata, porque no sabe qué va a pasar más adelante, eso hace que baje el consumo. Hoy se come y se paga lo que se puede”, sostuvo.