La aviación agrícola se prepara para cuando pase la pandemia

No hay sector que no esté preocupado por las consecuencias económicas de la pandemia que tiene a muchas actividades paralizadas desde el 20 de marzo. El campo, con su etiqueta de esencial, fue en general una de las que siguió trabajando con fuerza y produciendo divisas para la Argentina. Pero el sector es muy amplio y no todos parecen en condiciones de salir bien parados cuando todo esto termine.

Para evitar costos futuros, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) realizó un relevamiento con el objetivo de dar a conocer el impacto que tiene la aviación agrícola en la capacidad de trabajo de nuestro país, para evaluar qué puede pasar cuando el coronavirus sea un mal recuerdo en el mundo.

La aviación agrícola se encuentra sumamente ligada al cuidado de las materias primas de la cadena agroalimentaria y, en este punto, radica su potencial para generar y mantener fuentes de trabajo. Concretamente, teniendo en cuenta que son 800 empresas las que la integran, con un promedio de cinco trabajadores cada una, se calcula que la actividad incluye indirectamente 40 mil puestos.

El mecánico, el proveedor de insumos agrícola y de combustible, el ingeniero agrónomo, la escuela de vuelo y los fletes, entre otros, hacen que esta actividad se vuelva esencial no solo por participar de la producción de alimentos, sino como fuente generadora de trabajo. El desarrollo tecnológico de los últimos años permitió que cada vez más establecimientos utilicen a los aviones agrícolas dentro de su planteo productivo, ya que los beneficios superan ampliamente a los perjuicios potenciales.

Además, es importante destacar que la mayoría de las empresas están instaladas en pueblos muy pequeños y distribuidas por toda la superficie del país, lo que produce una interacción comercial directa con cada comercio de esas localidades.

Desde ferreterías, combustibles terrestres para la movilidad de insumos y personal, locales de comidas, farmacias hasta pequeños mercados de barrio; todo esto, vinculado directamente a esta actividad de producción. Por otro lado, cada aeroaplicador y su familia vive en la misma comunidad donde trabaja, interactuando también colegios, clubes de barrio y entidades benéficas, con conciencia de que su tarea debe cumplirse de acuerdo a las normas y cuidando el medio ambiente donde se desarrolla.

En la última campaña, la aviación agrícola trabajó (entre las actividades de aplicación de defensivos, fertilización, siembra aérea, control de vectores, inspección de líneas eléctricas y oleoductos) sobre unas 27 millones de hectáreas. Este nivel de alcance es posible no solo por la velocidad con la que se traslada el avión, siendo la herramienta más rápida, sino también porque al trabajar desde el aire, se puede aplicar sobre campos inundados o con grandes irregularidades, haciendo los tratamientos en el momento más oportuno para lograr el mejor resultado.

Esto favorece al máximo rendimiento de los cultivos, en el menor número de hectáreas utilizadas, con el mayor aprovechamiento de los insumos.

Fearca realizó un interesante trabajo para colocar a la aviación agrícola en datos que permitan conocer su fuerza de trabajo. En la Argentina tienen 1.200 aviones, la tercera flota más grande del mundo después de Estados Unidos y Brasil; que además trabajan en 27 millones de hectáreas por campaña. Son 800 las empresas de trabajo aeroagrícola, que entregan 4.000 empleos directos y 40.000 indirectos.