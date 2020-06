Un motociclista le regaló sus zapatillas a un cartonero y volvió en medias a su casa

Un gesto de los que ya no se ven tan frecuentemente enorgullece a los villamercedinos y conmueve a cientos de usuarios en las redes. Se trata de un acto solidario por parte de un motociclista, quien le regaló sus zapatillas a un hombre que juntaba cartones en la vía pública y que estaba calzado con un par de ojotas rotas. Alguien que pasaba por el lugar logró gatillar una foto del emotivo acto en el momento justo y luego la compartió en Facebook. La noticia se hizo viral.

En el programa "La Mañana Perfecta" que emite LV15 Radio Villa Mercedes, entrevistaron al protagonista de la historia, Javier Roberto, un hombre de gran corazón que a pesar de que atraviesa problemas de salud, no dudó en ayudar a alguien que necesitaba el calzado más que él.

El hombre contó que estuvo internado hasta el pasado sábado por un problema pulmonar, salió con su hijo a comprar los remedios que necesitaba para su tratamiento y que mientras esperaba afuera de la farmacia vio al hombre juntando los cartones.

“Sin pensarlo le pregunté ‘cuánto calzás’, me dijo 40. Me saqué las zapatillas y le dije ‘tomá son tuyas’. Al principio no me creía, pero le insistí y me las aceptó. Se fue muy agradecido”, narró Javier.

También contó que eran unas zapatillas nuevas porque las otras que tiene ya estaban rotas. Pero eso no le importó ante la necesidad de otra persona.

"Uno nunca sabe cómo pueden ser las vueltas de la vida", añadió.