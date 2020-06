Cherutti dio positivo de COVID-19 tras participar en "El Precio Justo"

El actor Miguel Ángel Cherutti informó hoy que dio positivo por coronavirus y que es un paciente asintomático, tras participar de un programa de televisión junto a Lizy Tagliani, que también contrajo la enfermedad.

Cherutti, de 63 años, dijo que el sábado pasado le realizaron un hisopado en su casa tras estar asistir al programa El Precio Justo que conduce Tagliani por el canal de televisión Telefé y en las últimas horas le confirmaron que el resultado del análisis había arrojado resultado positivo.

"Recibí el resultado del control y la verdad, te shockea. En ningún momento tuve dolor de garganta, ni resfrío, ni dolor de cuerpo, físicamente me sentía bárbaro. Yo creía que me iba a dar negativo porque no sentía absolutamente nada", señaló el actor en declaraciones al canal de TV América.

"Yo lo tomaría como una gripe normal y que esto va a pasar. Sé que hay muchas familias que están sufriendo, pero yo de salud estoy bien", agregó Cherutti, que indicó que su esposa Fabiola y su hijo Santino tampoco tienen síntomas compatibles con el nuevo coronavirus.

Tras participar del programa de Tagliani, que también contrajo COVID-19, el actor, imitador y humorista insistió en que se sentía "muy confiado" en que el hisopado le iba a dar resultado negativo, y añadió: "Yo me cuidaba mucho; hice bien los deberes durante estos tres meses de cuarentena".

"A mí familia y amigos les digo que se queden tranquilos que esto va a pasar. Estoy en un lugar en el que no me imaginaba estar. Ahora, hay que bancársela, pero esto me bajoneó un poco. Fui al programa por estar cerca del canal", expresó.

Por último, sobre Tagliani dijo: "Le mando un beso enorme, no hablé con ella porque no soy de molestar al otro. Sé que está al tanto de todo, fue un programa hermoso, nos divertimos mucho, pero sí, viendo las imágenes, estuvimos bastante cerca uno del otro en algunos momentos".

NA