Guillermo Guiñazú compuso una canción para la Villa de la Quebrada

El 3 de mayo pasado, Guillermo Guiñazú, cirujano y cantor puntano radicado hace años en Mar del Plata, sintió algo parecido a la nostalgia. A cientos de kilómetros de su residencia, mientras transitaba su cuarentena, que respetó con firmeza, un pueblo le abrió la puerta del recuerdo. Y, como suele suceder con los artistas, de esos sentimientos hizo una canción.

El tema se llama "La Quebrada en soledad" y, como bien se puede deducir de su título, está dedicada a la Villa de la Quebrada, el pueblo que Guiñazú visitó reiteradas veces, para la festividad del Cristo o para acompañarse en el silencio de sus calles durante el resto del año.

Alguna promesa pendiente, el regreso en su mente hacia aquel pueblo apacible y la imposibilidad de viajar se conjugaron para que Guillermo empiece a pensar en la composición. "Al principio escribí unos versos que me inspiró el hecho de no poder estar allá. Yo que viví la fiesta del Cristo, sé todo lo que se genera y me imaginé lo que debió pasar cuando se suspendió", sostuvo el cantante.

Con la letra ya conformada, Guiñazú comenzó a trabajar la melodía. Y fue allí cuando encontró un aliado de primer nivel: Hernán "Polaco" Tarasconi, guitarrista de Algarroba.com, quien le hizo algunas devoluciones que el autor tomó con respeto. "Al principio había pensado en hacer una cueca, pero la letra sobrepasaba la métrica. Entonces nos fuimos para el vals".

“Yo siento que nunca me fui definitivamente de San Luis, el lugar que amo y de donde soy”. Guillermo Guiñazú.

La paciencia de darle a cada momento su tiempo, de esperar y amasar ideas en lo rítmico y en lo melódico fueron otras de las características del proceso de composición. Para Guillermo sumó emociones al resultado final el compartir el tema con sus amigos puntanos que conocen la historia del Cristo.

Para acompañar la canción, el médico buscó imágenes que representaran la soledad del pueblo y se encontró con la ayuda de Ayres Multimedia, una productora que le facilitó mucho material que tenía filmado con un dron desde los cielos de la localidad.

Guiñazú se reconoce visitante del pueblo durante la fiesta popular, pero también en los días en que las calles transmiten paz y sosiego. Gracias al trabajo audiovisual, descubrió "la magnitud que tiene el pueblo al lado de las sierras y lo que representa el calvario".

Padre de dos hijos y asentado en Mar del Plata, el autor dijo que nunca cierra las puertas para un posible regreso, aunque por ahora prefiere mantenerse en la convivencia de dos mundos: el real, en la ciudad balnearia; y el ilusorio, en su provincia natal.

"En la distancia uno va aprendiendo a convivir con esa nostalgia. Hay que seguir creciendo, los recuerdos no pueden ser un freno, sino una compañía para cantar, decir, hacer y expresar cosas", dijo Guiñazú, quien vino por última vez a San Luis en 2018 para hacer un recital en el Mauricio López y visitar a sus familiares.