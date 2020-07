Recomiendan que las reuniones por el Día del Amigo sean al aire libre

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis, Cristela Aguilera, recomendó que, si las condiciones climáticas lo permiten (el pronóstico indica una máxima de 13 grados y cielo parcialmente nublado), las reuniones por el Día del Amigo se realicen en espacios abiertos, preferiblemente al aire libre, para garantizar el distanciamiento social. Además, solicitó que no se abandonen las medidas para evitar contagios como el uso del tapabocas y la higienización de manos.

El Día del Amigo es un buen motivo para reencontrarse con los seres queridos y disfrutar de alguna rica comida, sin embargo, las medidas de prevención tienen que seguir presentes. "Todo depende del clima, pero si se pueden reunir al aire libre siempre es mejor porque circula más el aire y se pueden mantener mejor las normas de distanciamiento social", explicó.

En caso de que la lluvia imposibilite el encuentro al aire libre, se debe tener en cuenta el número máximo de personas. "Si se tienen que reunir en alguna casa porque el clima no acompaña, siempre hay que tener la precaución de que no sean más de diez personas, que se pueda mantener la distancia, no compartir mate, vasos, ni elementos personales, hacer hincapié en la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol en gel y usar el tapabocas en los momentos en los que no se esté en medio del almuerzo o la cena, obviamente", recomendó Aguilera.

La jefa de Infectología expresó que hay mucha gente que se está reuniendo desde el viernes con diferentes grupos de amigos, por lo que aún más deben reforzar los recaudos. "Depende de nosotros cuidarnos, tenemos que decir que no vamos a compartir el mate y ponernos el tapabocas. Es responsabilidad de cada uno, es conciencia social. Lamentablemente a partir de ahora y hasta que aparezca una vacuna, es la forma en la que vamos a tener que vivir, tenemos que acostumbrarnos", indicó.

En el último reporte, el gobernador Alberto Rodríguez Saá coincidió con Aguilera y solicitó que las celebraciones sean "a la luz del sol y a los ojos de Dios". "Queremos que todos los amigos estén juntos, pero cuidémonos. Generalmente uno no tiene tantos amigos, es una situación especial de mucho afecto y de personas que se conocen hace mucho tiempo", expresó Rodríguez Saá.

Aguilera recordó que por el momento no existe una vacuna contra el coronavirus ni un tratamiento efectivo, por lo que nuestras únicas defensas son el tapabocas, la distancia y el lavado de manos. "Hasta que no tengamos vacuna, no nos queda más que cumplir con eso", mencionó.

Además contó que las consultas por cuadros respiratorios disminuyeron gracias a las medidas implementadas para evitar contagios de coronavirus. "Este año la consulta respiratoria en los centros de salud ha bajado muchísimo. Con la cuarentena, la gente cumpliendo con esto del distanciamiento social y al no estar funcionando los colegios, baja muchísimo la trasmisión de todas las enfermedades", explicó.