Detuvieron a dos motociclistas borrachos: uno tenía 2,85 gramos de alcohol en sangre

La Policía de San Luis detuvo a dos personas que manejaban alcoholizados en una moto y venían de un raid de incidentes. Uno de ellos tenía 2,85 gramos de alcohol en sangre.

El incidente ocurrió en la mañana de este viernes en Avenida del Fundador, en el carril que sale de la capital provincial, a la altura de la planta de SerBa.

Un automovilista alertó a la Policía, cuyos efectivos estaban emplazados frente a un importante supermercado de la zona, que dos motociclistas lo insultaron y le golpearon la puerta de su vehículo minutos antes.

Los efectivos fueron a buscar a los acusados. Estos intentaron dar la vuelta para escaparse, pero no tuvieron éxito.

Cuando fueron interceptados, los motociclistas se resistieron a la autoridad e incluso agredieron a los uniformados.

“Ya sé que me la mandé, ya sé que me la mandé, pero no es para que me traten así”, gritó el joven alcoholizado.

Los jóvenes, de unos 30 años de edad, fueron trasladados inmediatamente a la comisaría.