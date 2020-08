Guitarras Aparceras lanza su primer disco

En un encuentro entre amigos, el cantor Isidoro González interpretó por primera vez "A ti, ciudad querida", un vals dedicado a Villa Mercedes y a sus bellezas. Pero luego de aquella reunión cuyana, la canción no fue muy conocida por los vecinos de la ciudad y se quedó solamente en la memoria de aquellos comensales de ocasión.

Mucho tiempo después llegó a oídos de Rubén Aguilar, miembro fundador del conjunto Guitarras Aparceras, quien escuchó el vals y decidió tomarlo prestado para que conforme el repertorio del primer disco de la banda que, si todo sigue como está previsto, saldrá la semana próxima. Además, el título de la canción también será el nombre del disco.

Al conjunto de guitarras villamercedino no solo le gusta hacer música, sino también indagar por canciones folclóricas que no estén tan popularizadas, como el vals de González. Por eso, en su disco presentan no solo composiciones propias, sino también zambas y chacareras inéditas.

"Tratamos de buscar en el archivo del folclore aquellas canciones que están un poco olvidadas y hacerlas a nuestro estilo", contó el artista. Una de ellas es una zamba instrumental que escucharon de casualidad en la escena final de la película "El último perro", del director Lucas Demare, y que decidieron adecuarla a su impronta cuyana.

Guitarras Aparceras fue creado en 2016 por iniciativa de Aguilar, exmiembro de Las Cien Guitarras Mercedinas, quien tenía ganas de crear su propio grupo musical. Motivado, llamó a Omar Ortiz y Jonathan Pizarro para comenzar a ensayar y darle un espíritu joven a su proyecto.

Luego vinieron los cambios y para reemplazar a Jonathan y Omar llegaron "Cholo" Barroso y Luis Jijena, este último exintegrante de Los Arrieros Puntanos, y con mucha más tradición en sus espaldas.

En dos años, el conjunto recorrió el 80 por ciento de los festivales, peñas y fiestas patronales de la provincia. Desde tocar en el festival de la Calle Angosta hasta pasar por San Luis capital, Saladillo y La Carolina, entre otros pueblos del interior.

"Siempre tuve el deseo de crear mi propio grupo en el que implementar mi estilo y gusto musical. Los años pasaron y llegamos a los oídos de la gente que nos apoyó en tantos festivales que pasamos", contó Rubén.

El disco, que fue grabado el año pasado en los estudios de Martín Ansaloni en Villa Mercedes, cuenta también con canciones propias de la banda como un chamamé dedicado a Félix Máximo María, una chacarera titulada "La doña" y una selección de tonadas y gatos cuyanos, infaltables en cualquier recital del grupo. "Esperamos pronto realizar un lindo show de presentación", concluyó Rubén.