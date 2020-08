Todo tipo de gestos y actitudes

Cuesta mucho interpretar cabalmente el comportamiento de la sociedad argentina frente a la encrucijada de la pandemia de coronavirus. Desde aquel muy lejano 20 de marzo a la fecha ha pasado de todo. Desde un “pánico” inicial cargado de incertidumbre se ha llegado a este presente tan controvertido y particular. Que ya hayan transcurrido 150 días en esta situación no deja de asombrar. Es cierto que nadie prometió que esto fuera a resolverse de un modo más simple y en menos tiempo; en todo momento los expertos más serios reconocieron desconocimiento e incertidumbre. No es que no se haya cumplido los plazos previstos, es que no resulta sencillo sobrellevar este estado de situación.

Es trabajoso establecer parámetros generales. No hay demasiados comportamientos en promedio que permitan trazar una media estadística con una varianza razonable. Y, si bien es cierto que un alto porcentaje de la población ha aceptado consignas y ha mantenido un muy rescatable patrón de comportamiento, también es cierto que hay situaciones muy profundas que merecen un análisis detallado. Casi no hay dos regiones del país donde haya sucedido más o menos lo mismo. Incluso, al principio, se buscaron parámetros para agrupar regiones de comportamiento similar, pero en la actualidad casi que cada localidad de cada provincia expresa una particularidad a atender. Y cada provincia ha fijado sus reglas y las ha precisado para distintas localidades incluso muy próximas una de otra. Esta distinción espacial resultó bastante racional y siguió andariveles previsibles. Más incierta y errática resultó la tarea de englobar algunas conductas. Los medios masivos de comunicación merecen, sin dudas, un capítulo aparte. A muchos de ellos y a sus caras visibles les ha costado mucho encontrar una línea de actuación más o menos coherente y decorosa. La calificación de actividad esencial ha sido puesta en duda en más de una oportunidad. En su seno se han producido múltiples contagios. Las polémicas y las peleas han estado a la orden del día, y hasta han surgido denuncias penales a partir de algunos comportamientos francamente incomprensibles. El ansia de figuración de algunas estrellas fugaces resulta muy difícil de digerir. Y es cada vez más evidente que “los medios hablan de los medios” casi todo el tiempo. Los “sabelotodo” y los “opinólogos” dispuestos a discutir la mirada de los expertos en materia científica no se alcanza a comprender.

Claro que mucho más difícil de evaluar es la conducta de algunos funcionarios con responsabilidades públicas notorias. Que el intendente de Avellaneda, una localidad de Santa Fe, aparezca en una marcha rodeado de mucha gente sin barbijo y abrazado a otras personas, resulta inexplicable. Luego apareció con coronavirus, tuvo que aislarse y salir a explicarles a sus vecinos que deben cuidarse y cumplir con todos los recaudos que precisamente él no cumplió. Un exfuncionario del gobierno de Macri, junto a un actor radical que también actuara en política, abrazado a un flota-flota azul en medio de una marcha, pretendiendo dar un mensaje republicano resulta, por lo menos, pintoresco. Esta cabriola de pretender abrazar a Raúl Alfonsín y a Mauricio Macri en el mismo discurso, además de disparatada, resulta grotesca.

Otro gesto rebuscado es el de quienes se pasaron años pregonando que “la Justicia lenta no es Justicia”, “que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, “que la Justicia privilegia a los poderosos y a quienes pueden pagar un buen abogado”, y otras tantas muletillas, y hoy, ante el planteo de una iniciativa para mejorar la situación de la Justicia, del Poder Judicial y sobre todo del fuero penal, rehúyan el debate. Que los partidos con representación parlamentaria den batalla legislativa en el Congreso y defiendan su posición es lógico y razonable. Así debe ser. Ahora, negarse al debate y recurrir a muy pobres argumentos de justificación es grave y muy lesivo para la democracia.