Argentina, cerca de Qatar 2022: ¿Qué necesita para clasificar?

Argentina quedó cerca de entrar en el Mundial de Qatar 2022, luego de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que igualó con Paraguay (0-0) en Asunción y superó a Uruguay (3-0) y a Perú (1-0) en Buenos Aires.

El seleccionado argentino de fútbol suma 25 puntos -tiene pendiente la resolución del partido suspendido con Brasil, que en principio se le daría ganado en noviembre- y le saca nueve unidades a Uruguay (16), actualmente en zona de repechaje, cuando restan 18 (seis partidos) por disputar.

Es decir, si la FIFA falla en favor de Argentina, como se rumorea y confían en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la ventaja incluso será más grande (12) con la "Celeste", a la que visitará en Montevideo durante la próxima doble jornada de noviembre.

La AFA realizó el pedido de los puntos en el superclásico sudamericano, que se suma a la presentación de la habilitación de los jugadores por parte de la FIFA y la Conmebol, pero la CBF de Brasil insiste en que se violaron "reglamentaciones sanitarias" y que también se vieron "sorprendidos" por la actuación de Anvisa, la agencia de salud brasileña.

Los funcionarios irrumpieron en el Arena Corinthias y quisieron deportar a Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, de Aston Villa; y a Giovani Lo Celso y Cristian Romero, de Tottenham, por haber falseado la declaración de ingreso al país en plena pandemia de coronavirus.

A la espera de la resolución de FIFA -el suizo Gianni Infantino llegará este lunes al país-, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, advirtió que los partidos se "ganan en la cancha", pero lo cierto es que el calendario no tiene márgenes para agregar otro encuentro, incluso si se jugase en Europa para evitar los viajes y las concentraciones.

El propio Lionel Scaloni hace una semana pidió una "pronta" resolución para evitar verse las caras con Brasil el martes 16 de noviembre en San Juan "sin saber el resultado de la ida".

De esta manera, y sin contabilizar esas tres unidades, Argentina podría prácticamente sellar el pasaje al Mundial en la próxima doble fecha, en la que tendrá el clásico del Río de la Plata y el superclásico con los brasileños.

Para asegurar su boleto al Mundial 2022, sin depender del fallo de la FIFA, Argentina necesita ganar sus dos próximos partidos y que se den dos de las siguientes posibilidades: que Uruguay no le gane a Bolivia en La Paz en la fecha 14; que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos compromisos.

Los partidos restantes de la 13ra. a la 18va. fecha para Qatar 2022:

Jueves 11 de noviembre 2021: Uruguay (V) en Montevideo.

Martes 16 de noviembre 2021: Brasil (L) en San Juan.

Jueves 27 de enero 2022: Chile (V) en Santiago de Chile.

Martes 1 de febrero 2022: Colombia (L) en sede a definir.

Jueves 24 de marzo 2022: Venezuela (L) en sede a definir.

Mares 29 de marzo 2022: Ecuador (V) en Quito.

Télam.