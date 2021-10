Las Pastillas del Abuelo en San Luis

Abrir el reproductor de música, poner un álbum de Las Pastillas del Abuelo y dejar a la voz de Juan Germán “Piti” Fernández sonar e inundar cada rincón del espacio es, para los fanáticos más fieles, como tomar un comprimido de amplio espectro con una combinación de medicamentos mágica que sirve para sanar traumas, dolores e inflamaciones de la vida.

Esta noche a partir de las 21 Las Pastillas… esparcirán su efecto analgésico y antisomnífero en el anfiteatro Ave Fénix. En su regreso a la provincia presentarán su nuevo álbum de estudio, “2020”, que tiene temas que según "Piti" “ya se ganaron un lugar en la lista”. “También vamos a hacer esos temas que no pueden faltar. Después de casi 20 años se va a formando una lista que empieza a ser de clásicos”, complementó el cantante de voz ronca y tranquila.

El grupo, que dio sus primeras recetas masivas con “El Sensei”, rompió el blíster en 2002 y desde entonces no dejó de tocar, independientemente de los proyectos en solitario que tiene cada uno. El autodiagnóstico que hacen de la constancia es la comunicación y la amistad.

"Si bien no somos expertos en comunicación, y a veces nos comunicamos mal entre nosotros, se ve que tan mala no ha sido porque sino no hubiese prosperado el proyecto", profundizó "Piti".

Con tantos años transcurridos la inspiración para sus discos surgió de todo tipo de lugares. Un taller de conductismo llevó al cantante a componer prácticamente toda la obra de “Crisis”; luego de estudiar coach ontológico tomó los conceptos para crear “Desafíos”; y su mayor academia fue la paternidad con la que dio a luz a “Paradojas”.

Otras creaciones del grupo cobraron popularidad sin siquiera ser recetadas, como es el caso de las más de 40 canciones que hay en versión acústica con solamente la guitarra y la voz del "Piti", que él califica como similar a la de Silvio Rodríguez.

"Grababa los temas para registrar en Sadaic, para que no los afanen. Lo único que hace falta es una armonía con cualquier instrumento y la melodía cantada”, explicó y agregó que un amigo le planteó la idea de subirlas a internet. “Yo accedí y eso se viralizó de una manera que no hubiera esperado”, remató.

Sin embargo, para los seguidores del grupo cada uno de esos temas es un himno por sí solo. “Emociona que la gente se lo tome tan a pecho y se involucre con las canciones. Algunos incluso tienen un modo de vida pastillero, es una belleza. Hay personas que sanan su vida con Pastillas del Abuelo, eso es invaluable y a veces cuesta agradecerlo”, reconoció.

A quienes sí les agradece continuamente es a sus dioses terrenales. “¿Quién es Dios?”, pregunta en su tema dedicado a Diego Maradona y se responde, involuntariamente, “Para mí, Dios es mi viejo”, en la canción “Viejo”. "En esa búsqueda de hacer a Dios, que para mí lo es todo, es donde yo empiezo a jugar. Si es humano, estos son mis dioses. Entonces prefiero rezarle a mi viejo o al Diego", fundamentó el hombre de las canciones de venta libre.